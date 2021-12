Fußball-Bezirksligist SC Frintrop kämpft um den Ligaverbleib. Es gibt jedoch positive Nachrichten: Der Trainer bleibt und es kommen einige neue Spieler.

Der SC Frintrop hat eine turbulente Hinrunde hinter sich. Vor Beginn der Saison kehrten mehrere Leistungsträger dem Verein den Rücken zu und nach wenigen Spieltagen gab es auch einen Wechsel auf der Trainerbank. Kevin Voss, zuvor Co-Trainer, übernahm den Posten von Ex-Coach Kai von der Gathen, der beruflich kürzertreten musste.

Mit zehn Punkten nach 14 Partien überwintert Frintrop auf dem vorletzten Tabellenplatz, ist aber in Schlagdistanz – vier Zähler Rückstand – auf das rettende Ufer. Lange Zeit war die Voss-Elf sogar das Schlusslicht der Liga, kämpfte sich aber durch zwei Heimsiege in Folge und ein 1:1-Remis beim direkten Konkurrenten SC Sonnborn wieder an die Nichtabstiegsplätze heran.

Der Trainer sieht eine positive Entwicklung in seinem Team: "Wir haben eine junge Mannschaft und konnten die verletzungsbedingten Ausfälle von einigen Leistungsträgern nicht kompensieren. Der Start war schwer. Aber: Die Truppe ist sehr intakt und hat sich gesteigert. Die letzten Ergebnisse waren alle knapp. Wir müssen einfach das Glück erzwingen, dann bin ich optimistisch, dass wir auch die nötigen Punkte holen werden."

Das Ziel des Bezirksligisten ist klar definiert: Klassenerhalt! Damit dies gelingt, hat Frintrop für den Winter einige neue Akteure verpflichtet. Nach RevierSport-Informationen wechseln Gabriel Tesche (TuS Essen-West 81), der bereits in der Vorsaison für den Essener Klub spielte, David Berkowitsch (FC Kray II), Robin Radtke (ETB II), Welat Dag (ESG), Timo Krebs (TV Voerde), Kevin Baisch (FSV Kettwig), Marvin Wolters (Steele 03/09) und Ivan Wetshemengu (1.FC Mülheim) an den Schemmannsfeld.

Voss bestätigte auf Nachfrage: "Wir wollen den Konkurrenzkampf und die Qualität erhöhen. Unseren Weg gehen wir weiter und setzen auf die Jugend. Wichtig ist aber auch, dass wir Spieler haben, die vorangehen. Ich denke, dass wir dafür die richtigen Leute geholt haben."

Trainer verlängert seinen Vertrag

Für Planungssicherheit sorgte der Coach höchstpersönlich und verlängerte seinen Vertrag um eine weitere Saison. "Ich fühle mich sehr wohl im Verein und wir wollen etwas aufbauen. Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen ist überragend. Ich bin positiv gestimmt und bin mir sicher, dass wir den Klassenerhalt packen", erklärte der 32-Jährige.