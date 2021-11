Fußball-Bezirksligist Adler Union Frintrop trifft am Mittwochabend im Niederrheinpokal auf den SV Straelen. Dabei ist nicht nur das sportliche Duell ein Thema.

Festtag für den Essener Bezirksligisten Adler Union Frintrop. In der dritten Runde des Niederrheinpokals empfängt der Spitzenreiter der Gruppe drei den SV Straelen aus der Regionalliga West (24.11., 19.30 Uhr). Dieses Highlight-Spiel haben sich die Mannen vom Wasserturm durch zwei Erfolge gegen Oberligisten verdient. In der ersten Runde schaltete die Elf von Trainer Marcel Cornelissen den Fünften der Niederrhein-Staffel – Ratingen 04/19 – mit 1:0 nach Verlängerung aus. Danach mussten die Sportfreunde Baumberg (2:1 n.V.) frühzeitig die Segel streichen.

Für das Straelen-Spiel gibt es allerdings unterschiedliche Voraussetzungen. Denn: Seit Mittwoch, 24.11.2021, ist die neue NRW-Corona-Schutzverordnung in Kraft getreten. Damit gilt ab sofort 2G (geimpft oder genesen) für Amateursportler – also auch für Frintrop. Weil der Gast allerdings als Viertligist ein Profiverein ist, kann der Klub von der niederländischen Grenze die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) anwenden.

Diese Regelung sorgt bei Adler Union-Coach Cornelissen für viel Unverständnis: "Wir wollen nicht jammern. Aber: In dem gleichen Wettbewerb für Mannschaften verschiedene Regeln anzuwenden, halte ich für vollkommen daneben. Das soll mal einer verstehen. Hier werden zwei verschiedene Grundlagen gesetzt für ein Spiel. Das ist für mich die Problematik in dieser Situation und eine bodenlose Frechheit. Eine Sache möchte ich noch sagen: Ich unterstütze die 2G-Regel. Aber dann soll sie für alle Mannschaften in einem Wettbewerb gelten", erklärte der Trainer und führt aus.

"Wenn Profis unter sich bleiben, dann kann auch mit 3G fortgeführt werden, wenn der Gesetzgeber das ermöglicht."

Besonders pikant: Nach RevierSport-Informationen sind bei Straelen mehrere Spieler nicht geimpft, dürfen aber spielen, weil sie bei einer Profitruppe unter Vertrag stehen. Bei Frintrop sind hingegen alle Spieler und Funktionäre der ersten Mannschaft schon seit Wochen geimpft.

Frintrop ist Underdog gegen Straelen

Zurück zum Sportlichen: Adler Union ist seit Monaten die formstärkste Truppe im Essener Amateurfußball. In der Bezirksliga thront die Cornelissen-Elf mit elf Siegen und einem Remis aus zwölf Partien (49:7 Tore) souverän an der Tabellenspitze. Der Trainer ist sich allerdings bewusst, dass sein Team gegen den SV Straelen – Finalist von 2021 – der krasse Außenseiter ist: "Normalerweise sagt man, dass zwei Tore Unterschied pro Liga normal sind. Wir starten also mit einem 0:6 und versuchen, das Ergebnis entsprechend geringer zu halten. Die Jungs sollen es genießen. Wir haben uns sehr gut vorbereitet, wollen einen Fight liefern und das Spiel so knapp wie möglich gestalten."