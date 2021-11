Fußball-Bezirksligist Adler Osterfeld feierte bei Schwarz-Weiss Alstaden einen dramatischen 4:3-Sieg. Torjäger Tobias Hauner traf gegen den Favoriten vierfach!

Es war ein irres Spiel am Sonntag in der Bezirksliga Gruppe 8 zwischen Schwarz-Weiss Alstaden und Adler Osterfeld. Zur Pause führten die Gastgeber mit 3:0 und sahen bereits wie der sichere Sieger aus. Spielertrainer und Ex-RWO-Profi Raphael Steinmetz erzielte einen Doppelpack und war auch am 2:0 von Dustin Masek beteiligt.

Wir hatten im zweiten Durchgang nichts mehr zu verlieren und haben alles in die Waagschale geworfen. Ich freue mich, dass ich der Mannschaft mit vier Toren helfen konnte. Es war ein geiles Gefühl und wir genießen den Moment. Adler-Kapitän Tobias Hauner über den 4:3-Sieg.

In der zweiten Halbzeit begann dann die Tobias Hauner-Show. Der Kapitän von Osterfeld erzielte einen Viererpack und drehte die Partie fast im Alleingang. Das Oberhausener Duell endete 4:3 für die Gäste, die sich für eine außergewöhnliche Aufholjagd belohnten. Matchwinner Hauner lobte die Moral der Mannschaft: "Man muss ehrlich sagen, dass Alstaden in der ersten Halbzeit schon deutlich überlegen war und verdient mit 3:0 führte. Die haben schon viel Qualität in ihren Reihen. Speziell bei Raphael Steinmetz ist erkennbar, warum er schon höher spielte. Wir hatten im zweiten Durchgang nichts mehr zu verlieren und haben alles in die Waagschale geworfen. Ich freue mich, dass ich der Mannschaft mit vier Toren helfen konnte. Es war ein geiles Gefühl und wir genießen den Moment."

Wir sind uns der Gefahr bewusst, dass es vier Absteiger gibt, aber glauben an uns. Der Torjäger ist zuversichtlich.

Für den Torjäger, der in sein 26. Jahr bei Adler Osterfeld geht und schon 299 Tore im Seniorenbereich für den Klub schoss, war es das erste Spiel als Stürmer seit über einem Jahr. Letztes Jahr im September zog sich der 29-Jährige einen Kreuzbandriss, Außenmeniskusriss und Innenbandriss zu. In den jüngsten Partien spielte er als Innenverteidiger. Sein Comeback als Stürmer hätte nicht besser laufen können.

Es war ein immens wichtiger Sieg für den Bezirksligisten im Kampf um den Klassenerhalt. Der Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz beträgt drei Punkte. "Wir haben vor der Saison fünf Stammspieler verloren. Das war schwierig zu kompensieren. Zudem hatten wir Verletzungssorgen. Wir sind uns der Gefahr bewusst, dass es vier Absteiger gibt, aber glauben an uns", erklärte das Osterfeld-Urgestein.

Am Mittwoch (19.30 Uhr) kommt es im Kreispokal zum erneuten Aufeinandertreffen zwischen Adler und Alstaden. Hauner erwartet einen motivierten Gegner: "Sie werden auf Wiedergutmachung brennen. Für uns hat die Meisterschaft Priorität, aber wir wollen den Kampf natürlich annehmen." Mit einem Tobias Hauner in Top-Form sollte auch ein erneuter Erfolg möglich sein.