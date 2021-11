Bezirksliga: Essener demütigen U23 von Oberliga-Tabellenführer

Die DJK Adler Union Frintrop sorgt in der Bezirksliga weiter für große Furore. Am Wochenende demütigten die Essener die Reserve eines Oberliga-Tabellenführers.

9:2 hieß es am Ende aus Sicht der Gastmannschaft DJK Adler Union Frintrop gegen die SSVg Velbert II. Die U23 des Oberliga-Niederrhein-Spitzenreiters wurde vom Bezirksliga-3-Tabellenführer aus Essen regelrecht auseinandergenommen und gedemütigt. Immerhin stehen die Velberter auf Platz sieben der Tabelle.

"Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache. Wir haben die Velberter für alle Fehler, die sie begangen haben, brutal bestraft. Das war schon unfassbar gut", lobt Hansi Wüst seine Mannschaft.

Was sollen wir da noch erzählen? Natürlich wollen wir diesen Vorsprung weiter ausbauen und am Ende in die Landesliga aufsteigen. Hansi Wüst

Der Sportchef am Frintroper Wasserturm geht nach zehn Siegen und einem Remis (gegen Bayer Wuppertal) sowie jetzt sieben Punkten Vorsprung auf Platz zwei, den der TSV Ronsdorf belegt, in die Offensive und macht keinen Hehl mehr daraus, was die DJK Adler Union in dieser Saison erreichen will. "Wir sind Erster, haben mit 43 geschossenen Toren die beste Offensive und mit nur sechs Gegentreffern die beste Defensive der Liga: Was sollen wir da noch erzählen? Natürlich wollen wir diesen Vorsprung weiter ausbauen und am Ende in die Landesliga aufsteigen", betont Wüst.

Aufsteigen, das könnten auch einzelne Spieler. Denn schon einige Späher haben die Bezirksportanlage in Essen-Frintrop in ihr Navigationssystem eingegeben. "Erfolg weckt bekanntlich Begehrlichkeiten. Natürlich gibt es Anfragen für Spieler von uns. Aber ich bin da ganz gelassen. Ich glaube nicht, dass uns die Jungs verlassen werden. Sie sind eine echte Mannschaft - auf und neben dem Platz. Da müsste schon einiges zusammenkommen, damit sich jemand umorientiert", sagt Wüst.

Im Niederrheinpokal geht es gegen einen Regionalligisten

Auch im Niederrheinpokal ist die DJK Adler Union Frintrop noch vertreten. Der Bezirksligist schaltete bereits die Oberlisten Ratingen 04/19 und Sportfreunden Baumberg aus. Im Achtelfinale wartet am 24. November ab 19.30 Uhr Regionalligist SV Straelen. In dieser Form scheint auch ein Niederrheinpokal-Viertelfinal-Einzug für Frintrop nicht unrealistisch zu sein.