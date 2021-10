Fußball-Bezirksligist Adler Union Frintrop feierte am Sonntag den achten Saisonsieg. Man of the Match war Yannick Reiners mit einem Viererpack.

Adler Union Frintrop marschiert weiter in der Bezirksliga Niederrhein (Gruppe drei). Nach neun Partien führt der Essener Klub die Tabelle souverän an und holte 25 Punkte. Mit 29 Treffern stellt die Elf von Coach Marcel Cornelissen die stärkste Offensive und mit erst drei Gegentoren auch die beste Abwehr der Liga. Kurzum: Es ist ein hervorragender Saisonstart, den Frintrop hingelegt hat. Der Tabellenzweite Werden-Heidhausen hat bereits vier Punkte Rückstand und dazu eine Partie mehr absolviert. Adler Union ist auf Landesliga-Kurs – auch wenn die Mannschaft und der Trainer bescheiden bleiben. Am Sonntag stellte der Spitzenreiter seine Qualität erneut unter Beweis und siegte bei Marathon-Remscheid mit 4:0. Matchwinner war Torjäger Yannick Reiners, der alle vier Treffer erzielte und den Gegner fast im Alleingang erledigte. Insgesamt hat Reiners sieben Saisontore auf dem Konto und steht damit in der Torschützenliste auf Platz zwei. Der 2,04-Meter große Angreifer zeigte sich zufrieden: "Sonst wäre das schon Meckern auf ganz hohem Niveau. Auch ein fünftes Tor wäre möglich gewesen, aber der Gegner hatte einen guten Torwart. Wichtig sind die drei Punkte. Wenn wir unsere Hausaufgaben in den nächsten Wochen machen, sieht es erstmal gut aus. Vor allem, weil die anderen Teams alle noch untereinander spielen", betonte der 24-jährige Goalgetter vom Wasserturm. Das sind nicht nur Teamkollegen, sondern Freunde. Mit manchen Leuten spiele ich mein ganzes Leben zusammen und das ist einfach schön. Geld hat schon im Amateurfußball einen großen Einfluss, wird aber bei uns zur Nebensache. Torjäger Yannick Reiners über das Erfolgsrezept. Doch was ist das Erfolgsrezept des Tabellenführers? Der Stürmer schwärmt von der Gemeinschaft: "Das sind nicht nur Teamkollegen, sondern Freunde. Mit manchen Leuten spiele ich mein ganzes Leben zusammen und das ist einfach schön. Geld hat schon im Amateurfußball einen großen Einfluss, wird aber bei uns zur Nebensache. Auch bei Abenden in der Kneipe oder anderen Veranstaltungen sind wir immer zahlenmäßig stark vertreten. Diese Harmonie merkt man auch auf dem Platz. Außerdem haben uns die Neuzugänge weitergeholfen und wurden bestens integriert", erklärte Reiners. "Das Umfeld macht es uns auch einfach, so dass wir ohne jeglichen Druck aufspielen können. Egal, ob wir in Remscheid oder Radevormwald spielen: Es begleiten uns immer eine achtsame Anzahl an Fans, denen wir natürlich bei den vielen Kilometern auch etwas zurückgeben wollen." Die Frintroper sind zudem nach zwei Siegen gegen die Oberligisten Ratingen 04/19 (1:0 n.V.) und Sportfreunde Baumberg (2:1 n.V.) – in beiden Partien erzielte Reiners das 1:0 – noch im Niederrheinpokal vertreten und warten am Donnerstag (17 Uhr) gespannt auf die Auslosung der dritten Runde. Der Torjäger hofft auf ein "geiles Los".

