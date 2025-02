Seit April letzten Jahres ist das Sportgeschäft "Grote & Küsters" Geschichte. 16 Jahre lang gab es das Geschäft von Stephan Küsters, Dennis Grote und Georg Hanna. Letzterer macht nun sein eigenes Ding.

Mit den Ex-Profis Stephan Küsters, aktuell Sportlicher Leiter bei Viktoria Köln, und Dennis Grote, Spieler bei Bochum II in der Oberliga, hat Georg Hanna vor rund 16 Jahren das Sportbekleidungsgeschäft Grote & Küsters in Duisburg-Walsum eröffnet. Nun gehen die drei fair und einvernehmlich getrennte Wege.

Georg Hanna möchte jedoch weitermachen, nur unter neuem Branding. "Hanna Sport" soll der neue Laden vom Namensgeber Georg Hanna heißen. Das Konzept bleibt zwar im Grunde das gleiche, doch trotzdem soll fast alles neu werden. "Ich möchte das Geschäft modernisieren und die Struktur neu gestalten. Der Laden wurde kernsaniert und man wird ihn kaum wiedererkennen, wenn er fertig ist", sagt Hanna zu seinem Vorhaben.

Neu wird die Textilveredlung im eigenen Haus sein. "Die Textilveredlung werden wir jetzt im eigenen Haus machen, dadurch wird auch mein Team größer. Mir ist wichtig, dass unser Service auch bei uns im Laden durchgeführt wird", erklärt Hanna. Seine Beweggründe macht Hanna klar: "Ich möchte mich damit einfach bei unseren Kunden bedanken, die uns seit 16 Jahren treu sind. Ich möchte weiter für diese Kunden da sein."

"Wir sind ein Fußballunternehmen und durch meine Fußballfamilie Hanna sind wir überregional vertreten." Georg Hanna

Es gibt natürlich auch Herausforderungen, die sich Georg Hanna stellen muss. Zum Beispiel das ständige Wachstum und die Digitalisierung. "Die Welt wird immer digitaler. Da immer mit den ganzen Social-Media-Accounts dranzubleiben, ist nicht ganz einfach", sagt Hanna lachend.

Eröffnung im März

Eröffnet soll der neue Laden "Hanna Sport" voraussichtlich am Samstag, den 08.03. "In der ersten Woche der Eröffnung werden namhafte Prominente als Gast da sein. Unter anderem auch der bekannte TikToker Mo Jamal", kündigt der Gründer von "Hanna Sport" an.

Die Fußballbegeisterten in Duisburg-Walsum und Umgebung können sich also auf eine vielversprechende Neueröffnung freuen.