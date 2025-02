Rot Weiss Ahlen hat einen neuen sportlichen Leiter seiner Jugendabteilung. Es handelt sich um niemand Geringeres als den Vorsitzenden des DFB-Jugendausschusses.

Was haben Marco Reus, Ansgar Brinkmann, Dirk Schuster und Kevin Großkreutz gemeinsam? Sie alle spielten mal für Rot Weiss Ahlen. Die beiden BVB-Legenden Kevin Großkreutz und Marco Reus machten bei Ahlen sogar den bedeutenden und großen Schritt von der Jugend in den Herrenfußball. Beiden wurde in der BVB-Jugend mitgeteilt, dass sie zu schmächtig, nicht robust genug seien.

Damals war Rot Weiss Ahlen Dauergast in der Junioren-Bundesliga-West und daher für Reus und Großkreutz ein erfolgreiches Sprungbrett in den Profifußball. In der letzten A-Junioren-Bundesliga-Saison des RWA unter anderem Trainer des Ahlener Nachwuchses: Holger Bellinghof - mit mäßigem Erfolg. Am Ende der Saison 2011/2012 stieg Ahlen in die Westfalenliga ab und seitdem nicht mehr auf.

Dem Verein scheint der 53-Jährige aber dennoch positiv in Erinnerung geblieben zu sein: Denn Bellinghof ist der neue sportliche Leiter des Nachwuchses bei Rot Weiss Ahlen. Er bringt viel Erfahrung und wohl ein großes Netzwerk mit an die Werse - denn er übernimmt das Amt in einer Doppelfunktion.

Neben der sportlichen Leitung des RWA-Nachwuchses ist Bellinghof nämlich mit dem Vorsitz des DFB-Jugendausschusses betraut und nimmt damit eine entscheidende Rolle in der Gestaltung des DFB-Nachwuchses ein.

"Wir freuen uns sehr, mit Holger Bellinghoff eine fachlich hochkompetente Persönlichkeit für unseren Nachwuchsbereich gewonnen zu haben", sagt Peter Ellefred, Jugendgeschäftsführer von Rot Weiss Ahlen.

Ellefred ergänzt: "Seine Expertise und sein Blick für die Entwicklung junger Talente werden den Wersenachwuchs nachhaltig stärken. Besonders die enge Zusammenarbeit zwischen den Jugendkoordinatoren wird eine wichtige Rolle spielen, um eine optimale Ausbildung für unsere Nachwuchsspieler zu gewährleisten"

Mit der Verpflichtung will Ahlen nach eigener Angabe ein klares Zeichen für die Zukunft setzen und die Bedeutung der Nachwuchsarbeit unterstreichen. Bellinghof soll den Austausch der Jugendkoordination der drei Bereiche Grundlagen-, Aufbau- und Leistungsbereich steuern und weiterentwickeln, um durch diese Vernetzung die Ausbildung und Förderung der RWA-Talente zu verbessern.

Die Ahlener U19 steckt derweil tief im Abstiegskampf der Westfalenliga und droht den Anschluss an den zu verlieren. Die U17 spielt Landesliga, die U15 sogar nur noch Bezirksliga.