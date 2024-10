Der KFC Uerdingen hat neue Vorstandsmitglieder. Wobei Adalet Güner - anders als vor wenigen Tagen propagiert - schon kein Teil mehr des Gremiums ist.

Am 26. September gab Thomas Platzer, Vorstandsvorsitzender des Regionalligisten KFC Uerdingen, eine Pressekonferenz, auf der er Stellung nahm zur Situation beim kriselnden Traditionsverein.

Ein Thema: Die Neubesetzung des Vorstandes, daher nahm auch Peter Kahstein neben ihm Platz auf dem Podium. Denn Kahstein sollte in Zukunft mit Platzer und Adalet Güner einen Dreier-Vorstand bilden.

Zehn Tage später gab der KFC nun bekannt, dass der Verwaltungsrat des KFC "nach eingehender Beratung" die neuen Mitglieder des Vorstandes berufen hat.

Allerdings ist Güner schon nicht mehr im Vorstand, dafür wurde Dirk Röthig in das Gremium bestellt. Auf der Internetseite der Uerdinger heißt es: "Der Verwaltungsrat dankt den neuen Vorstandsmitgliedern für die Bereitschaft, Verantwortung für unseren Verein zu übernehmen und wünscht eine glückliche Hand bei der Gestaltung der Zukunft des KFC Uerdingen 05 e.V.."

Auch klar, das wurde auch auf der Pressekonferenz Ende September gesagt. Da der neue Vorstand steht, sind die zuvor kommissarisch tätigen Andreas Scholten und Sebastian Thißen kein Teil mehr des Vorstandes. Sie sollen eh einen anderen Weg für den Regionalligisten gesehen haben als der aktuelle Vorstand.

Der Verwaltungsrat schloss seine Meldung mit den Worten: "Dem Verwaltungsrat ist bewusst, dass sich im Rahmen der Diskussionen um die aktuellen Probleme des Vereins und um die richtige zukünftige Ausrichtung in teilweise hitziger Diskussion eine Lagerbildung im Verein ergeben hat. Wir hoffen nun, dass sich Mitglieder, Fans, Mitarbeiter, Funktionäre, Sympathisanten und Sponsoren wieder gemeinsam hinter den Verein stellen und die weitere Entwicklung unseres Vereins unterstützen, nur vereint kann sich der Verein positiv entwickeln."

Wobei der Verwaltungsrat selber einen Teil dazu beigetragen hat, [url]auch durch eine Mail an alle Mitglieder[/url=https://www.reviersport.de/fussball/regionalliga/a609021---kfc-uerdingen-brief-mitglieder-verein-kurz-vor-zahlungsunfaehigkeit-kritik-am-vorstand.html], in dem schonungslos Kritik geübt wurde - auch an Platzer und dem aktuellen Vorstand. Schließlich sei unter anderem die Finanzierung der aktuellen Saison - so der Verwaltungsrat - noch nicht sichergestellt.

Mal schauen, ob die x-te Umbesetzung des Vorstandes des KFC den Verein nun vereint in die richtige Richtung führt. Auf jeden Fall soll nach RS-Infos der neue Hauptsponsor-Vertrag, als Summe wurden 300.000 Euro in den Raum gestellt, unterschrieben sein.