Dieser Südwest-Regionalligist gewann am Wochenende mit 4:1. Alle vier Treffer erzielten ehemalige bekannte Spieler aus der Regionalliga-West-Staffel.

Vielleicht hatte sich der eine oder andere Schalke-Fan gefragt: Was macht eigentlich Andreas Ivan?

Die Antwort: Seit rund drei Wochen steht der 29-jährige Offensivallrounder an der Mosel unter Vertrag - beim SV Eintracht Trier.

Die Moselstädter spielen in der Regionalliga Südwest. Nach dem jüngsten 4:1-Sieg über den Bahlinger SC rangiert der Aufsteiger aus Trier auf Platz acht. Interessant: Gegen Bahlingen trafen gleich drei ehemalige Regionalliga-West-Spieler für die Eintracht ins Schwarze.

Damjan Marceta, einst beim SV Rödinghausen und Wuppertaler SV unter Vertrag traf, doppelt. Jan-Lucas Dorow, ehemals Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen, erzielte einen Treffer und der eben genannte Ivan schoss auch sein erstes Tor im vierten Spiel für die Eintracht.

Andreas Ivan absolvierte auch ein Bundesligaspiel für FC Schalke 04

Ivan bringt jede Menge Erfahrung mit an die Mosel. Der ehemalige rumänische U21-Nationalspieler ist auf den Außenbahnen zuhause und kann als Links- und Rechtsaußen sowie im offensiven Mittelfeld vielseitig eingesetzt werden.

Seine Karriere führte ihn von Stationen in der Oberliga, Regionalliga und 3. Liga bis hin zur amerikanischen Major League Soccer (MLS). In der MLS spielte er für die New York Red Bulls, wo er auf 21 Einsätze und einen Treffer kam.

Zuvor war Ivan in der 3. Liga für den VfR Aalen aktiv und hat bereits über 160 Regionalliga-Einsätze, unter anderem in der Regionalliga Südwest, absolviert. Ivan spielte für Klubs wie Rot-Weiss Essen, Rot Weiss Ahlen, Wuppertaler SV, VfR Aalen, Stuttgarter Kickers, SG Sonnenhof Großaspach und Waldhof Mannheim.

Durch seine Einsätze in der rumänischen U21-Nationalmannschaft bringt Ivan zusätzlich internationale Erfahrung mit nach Trier. Bei seiner letzten Station auf Schalke feierte er in der Saison 2022/23 sein Bundesligadebüt. In Gelsenkirchen kam er vornehmlich - 30 Spiele, sieben Tore, sieben Vorlagen - für die U23 zum Einsatz.

Mit seiner Technik und Schnelligkeit soll er eine wichtige Unterstützung für die verletzungsgebeutelte Trierer Eintracht sein.