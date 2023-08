VfL Bochum U19: Speight und Anubodem vor Rückkehr zum S04

Takang Anubodem und Benjamin Speight stehen am Mittwoch vor einer Rückkehr zum S04. Wir sprachen mit VfL-Trainer Heiko Butscher über die Beiden und das bevorstehende Derby.

Nach zwei Spielen steht die U19 des VfL Bochum in der Bundesliga West noch ohne Punktgewinn da. Am Mittwoch (18.30 Uhr) geht es schon weiter. Dann tritt VfL-Trainer Heiko Butscher mit seinem Team im Parkstadion beim FC Schalke 04 an. Der richtige Zeitpunkt, um im Straßenbahnderby die ersten Punkte einzufahren? Für Heiko Butscher kein Muss.

„Natürlich wäre es schön, auf Schalke etwas mitzunehmen. Aber ich betrachte unsere Situation losgelöst von den Punkten und die Richtung stimmt", sagte er nach dem 1:2 gegen Bayer Leverkusen. Man werde seinen Spielstil deshalb nicht umstellen. Bisher habe es sich stets am Ende bezahlt gemacht, dass man in Ruhe weitergearbeitet habe. „Wir bleiben da mit dem Kopf oben und werden genauso auch auf Schalke auftreten“, versprach der Ex-Profi.

Butscher lobte die Arbeit der Knappenschmiede, von der er in dieser Saison selbst profitiert. „Wir wissen aber auch, was Norbert Elgert und Tim Hoogland mit den Jungs anstellen. Das sind einfach immer Truppen, die sind sehr strukturiert spielen und alles abrufen. Das ist ein Riesenkompliment, aber wir versuchen dagegen anzustinken“, erklärte Butscher. „Die Schalker sind jedes Jahr eine gute Truppe, die ihre Basics immer abrufen. Sie sind immer sehr kompakt. Das ist eine der besten Mannschaften und eine Riesenherausforderung für uns.“

"Besonderes Spiel" für Spieght und Anubodem

Für Benjamin Speight und Takang Anubodem ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Beide gewannen 2022 mit der U17 des FC Schalke 04 die Deutsche Meisterschaft . In diesem Sommer wechselten sie gemeinsam zum VfL, weil sie beim S04 keine Spielperspektive sahen. „Natürlich wird das für die beiden Jungs ein besonderes Spiel, wenn man auf Schalke gespielt hat und dann zum Nachbarn wechselt. Wir haben darüber schon im Vorfeld gesprochen“, verriet Butscher.

Es sei zwar noch nicht ganz klar, ob beide Jungjahrgänge gegen Schalke auch auflaufen, aber besonders Speight, der im ersten Saisonspiel in Aachen noch nicht gespielt hatte, bekam ein Sonderlob seines Trainers und dürfte am Mittwoch auch auf dem Platz stehen. „Wir haben in diesem Jahr drei Torhüter, die auf einem Level sind. Jetzt hatten wir das Gefühl, dass Ben soweit ist. Er hat auf jeden Fall auch zur Stabilität beigetragen“, sagte Butscher. Aber man wolle auch variabel bleiben und immer wieder rotieren. Anubodem spielte zunächst als rechter Verteidiger, wurde dann nach einer halben Stunde nach links beordert und eine Viertelstunde vor dem Ende ausgewechselt. Er hat sicher noch Luft nach oben, hielt sich mit Offensivszenen fast ganz zurück.

Seine Mannschaft dürfe beim S04 auf keinen Fall zu ängstlich auftreten. „Mal sehen, ob so ein Spiel dann mal auf unsere Seite fällt“, freute er sich bereits auf den Revier-Klassiker.