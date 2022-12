Bundesliga: Ex-Schalke-Talent wechselt in die 2. Bundesliga

Benjamin Goller, ehemaliges Talent vom FC Schalke, verlässt Bundesligist Werder Bremen und wechselt zum 1. FC Nürnberg in die 2. Bundesliga.

Benjamin Goller verlässt Werder Bremen und wechselt zum 1. FC Nürnberg in die 2. Liga. Das hat der Bundesligist am Sonntag offiziell bekanntgegeben. Das ehemalige Talent des FC Schalke befindet sich bereits in Nürnberg und wir schon ab Montag am Training des Zweitligisten teilnehmen.

"Benni hatte eine gute Vorbereitung gespielt ehe er von einer Verletzung zurückgeworfen wurde", wird Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profi-Fußball bei Werder, auf den vereinseigenen Medien zitiert. "Anschließend konnte er nicht die Spielpraxis erhalten, die er sich gewünscht hätte, sodass er nun gerne eine neue Herausforderung annehmen möchte."

Bundesliga-Durchbruch vertagt

Der 23-Jährige wechselte 2019 vom FC Schalke an die Weser. Der Durchbruch bei Königsblau war ihm verwehrt geblieben. Es reichte nur zu einem einzigen Profi-Spiel in der Champions League. Bei der zweiten Mannschaft kam er zu elf Einsätzen (ein Tor, eine Vorlage), für die U19 erzielte er in 60 Spielen 17 Tore und bereitete weitere 26 vor.

In Bremen hatte Goller gehofft, sich bei einem Bundesligisten durchzusetzen. Nach drei zwischenzeitlichen Leihen in Liga zwei an den Karlsruher SC, Darmstadt 98 und erneut Karlsruhe ist dieser Versuch nach einem halben Jahr bei Werder vorerst erneut gescheitert. Durch eine Gastspielerlaubnis darf der Rechtsaußen ab sofort in Nürnberg mittrainieren und sich auf die Rückrunde vorbereiten. Sein Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen, die Ablöse soll sich auf 600 Tausend Euro belaufen.