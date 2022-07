Bonner SC: Aufsichtsrat tritt geschlossen zurück, Flügelspieler verlängert

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West geht beim Bonner SC ein großer Umbruch vonstatten. Jetzt räumte auch der Aufsichtsrat geschlossen seinen Platz.

Der Umbau beim Bonner SC ist nun auch im Aufsichtsrat angekommen. Nach der Abstiegssaison und vor dem geplanten Neustart in der Mittelrheinliga hat das Gremium seinen Rücktritt eingereicht. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und sie ist uns auch nicht leicht gefallen, aber nach dem Abstieg aus der Regionalliga wollen wir den Weg für einen möglichen personellen Neuanfang frei machen“, begründete der bisherige Vorsitzende Michael Pieck die Entscheidung.

Auch seine Kollegen Michael Glöckner, Dr. Christian Frystatzki, Hans Heindrichs, Matthias Möseler, Thorsten Nolting und Peter Uwe Richter gaben ihre Ämter mit sofortiger Wirkung frei. „Wir bleiben dem BSC weiterhin verbunden, aber nicht in dieser Funktion und Konstellation“, verabschiedete sich Pieck. Mit Hinblick auf die Jahreshauptversammlung sucht der Vorstand nun nach Kandidaten für das neue Gremium, während sich der Verein gleichzeitig auf die neue Saison vorbereitet.

Vertrag mit Gonzalez verlängert

Der Vertrag von Rudi Gonzalez haben die Bonner indes bis 2025 verlängert. Der Flügelspieler verkündete die Entscheidung an seinem Geburtstag am Samstag. Sportdirektor Daniel Zillken begründete die Verlängerung so: „Mit seiner Mentalitäts- und Willensstärke ist Rudi ein wichtiger Mosaikstein in unserer Kaderplanung. Daher freuen wir uns sehr über die Vertragsverlängerung und die Fortsetzung der Zusammenarbeit“.

Rudi González selbst sagte: „Ich bin mit ganzem Herzen beim BSC und gehe diesen neuen Weg mit voller Überzeugung weiter mit. Wir haben viel vor in der kommenden Saison und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der Wiederaufstieg in die Regionalliga gelingt.“ Seit 2020 ist der Dominikaner bei den Rheinlöwen, in 52 Pflichtspielen war der Flügelspieler viermal als Torschütze erfolgreich.