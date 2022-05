Schalke: Asamoah nächste Woche im BVB-Stadion

Gerald Asamoah ist in der kommenden Woche im Signal Iduna Park zu Gast. Mit dem FC Schalke 04 hat das aber nur bedingt zu tun.

Auswärtsspiel für Gerald Asamoah. Ob er als Leiter Lizenz des FC Schalke 04 in der kommenden Saison einen dienstlichen Termin im Signal Iduna Park in Dortmund hat, steht noch nicht fest. Bei einem Aufstieg des S04 wäre das ganz sicher so.

Am kommenden Freitag aber wird „Asa“ auf jeden Fall im Stadion von Borussia Dortmund anzutreffen sein. Ausgerechnet dort, wo er sich früher als Spieler der Königsblauen einige heiße Duelle mit Roman Weidenfeller oder Kevin Großkreutz geliefert hat, gewährt er nun Einblicke in sein Leben.

Im Rahmen des dort stattfindenden Format Fussballkongress wird er ab 15.00 Uhr zu Gast sein. „Sportlich. Persönlich. Menschlich. Das 1:1-Gespräch mit Schalke-Legende Gerald Asamoah. Der aus Ghana stammende ehemalige deutsche Nationalspieler gehört zu den erfolgreichsten Spielern der deutschen Fußball-Bundesliga und ist heutiger Trainer und Funktionär beim FC Schalke 04“, kündigt der Veranstalter an. „Strategien, Zielfokussierung sowie erfolgreiches Handeln und Umsetzen: FUSSBALL KONGRESS Backstage schaut hinter die Kulissen und möchte ihnen den Menschen hinter der erfolgreichen Karriere vorstellen. Was macht Erfolg aus? Welche Erfolgsgeheimnisse hat Asamoah für sich und seine Karriere entwickelt und wie denkt er heute über die Stationen seiner Laufbahn. Bekommen Sie beim persönlichen Hintergrundgespräch einmalige Insights in die Welt einer echten Fußballlegende.“

Beim in Deutschland, Österreich und der Schweiz regelmäßig stattfindenden Fußbalkongress kommen Fußballinteressierte sowie Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Sport zusammen, um aktuelle Themen der Fußballbranche zu diskutieren und geschäftliche Synergien zu schaffen. Diesmal also in Dortmund.

Sicher würde Asamoah bei den eintägigen Workshop als frisch gebackener Funktionsträger eines Bundesligisten auftreten. Ilja Kaenzig wird das ganz sicher. Der Geschäftsführer des VfL Bochum wird ebenfalls bei dem Kongress zu Gast sein und kann mit den noch frischen Erinnerungen an den 4:3-Derbysieg vor einer Woche in die Nachbarstadt reisen. Er nimmt an einer Talkrunde zum Thema „Auf dem Weg nach oben und wie dort bleiben? Strategien, Chancen und Risiken zwischen traditionellem Sponsoring und digitalen Finanzierungsmöglichkeiten“ teil.

Weitere hochkarätige Referenten sind BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer und der Geschäftsführer von Hertha BSC Berlin Fredi Bobic. Das komplette Line-up und Anmeldemöglichkeiten erhalten Interessenten unter www.fussballkongress.com