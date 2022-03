2. Bundesliga: Schalke - das Restprogramm von S04 und der Konkurrenz

Sieben Spiele stehen in der 2. Bundesliga an – und nichts ist entschieden im Aufstiegsrennen. Das Restprogramm von Schalke, Werder und Co.

Es spitzt sich zu in der 2. Bundesliga: Sieben Spieltage vor dem Ende der Saison kämpfen fünf Mannschaften um den Aufstieg in die erste Liga. Der FC St. Pauli und Werder Bremen führen die Klasse punktgleich mit 51 Zählern an. Die Hamburger haben das bessere Torverhältnis. Auf Relegationsrang drei steht der SV Darmstadt 98, eine Überraschungsmannschaft der laufenden Runde. Die Lilien haben 48 Punkte, einen mehr als der Vierte, der zuletzt zweimal in Folge gewann: Schalke 04. Auf Rang fünf liegt der 1. FC Nürnberg (46 Punkte) in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. St. Pauli, Werder, Darmstadt, Schalke und Nürnberg – direkte Spiele werden den Aufstieg entscheiden Und theoretisch hat sogar der Hamburger SV noch Chancen auf die Rückkehr in die Bundesliga. Der HSV ist Sechster mit 42 Punkten, hat aber ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenz. Der Blick auf das Restprogramm der Top fünf zeigt: Sie alle spielenAnzeige noch gegeneinander und werden sich somit Punkte wegnehmen. Die Übersicht – das sind die letzten sieben Spiel der Zweitliga-Aufstiegsrivalen. Restprogramm FC St. Pauli Sa., 2. April: Hansa Rostock – FC St. Pauli Sa., 9. April: FC St. Pauli – Werder Bremen Sa., 16. April: SV Sandhausen – FC St. Pauli Sa., 23. April: FC St. Pauli – Darmstadt 98 Sa., 30. April: FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg Sa., 7. Mai: Schalke 04 – FC St. Pauli So., 15. Mai: FC St. Pauli – Fortuna Düsseldorf Restprogramm Werder Bremen: So., 3. April: Werder Bremen – SV Sandhausen Sa., 9. April: FC St. Pauli – Werder Bremen So., 17. April: Werder Bremen – 1. FC Nürnberg Sa., 23. April: Schalke 04 – Werder Bremen Sa., 30. April: Werder Bremen – Holstein Kiel Sa., 7. Mai: Erzgebirge Aue – Werder Bremen So., 15. Mai: Werder Bremen – Jahn Regensburg Restprogramm Darmstadt 98 Sa., 2. April: Darmstadt 98 – Holstein Kiel Sa., 9. April: 1. FC Nürnberg -- Darmstadt 98 Sa., 17. April: Darmstadt 98 – Schalke 04 Sa., 23. April: FC St. Pauli – SV Darmstadt Sa., 30. April: Darmstadt 98 – Erzgebirge Aue Sa., 7. Mai: Fortuna Düsseldorf – Darmstadt 98 So., 15. Mai: Darmstadt 98 – SC Paderborn Restprogramm Schalke 04 Sa., 1. April: Dynamo Dresden – Schalke 04 Sa., 9. April: Schalke 04 – 1. FC Heidenheim Sa., 17. April: Darmstadt 98 – Schalke 04 Sa., 23. April: Schalke 04 – Werder Bremen Sa., 30. April: SV Sandhausen – Schalke 04 Sa., 7. Mai: Schalke 04 – FC St. Pauli So., 15. Mai: 1. FC Nürnberg – Schalke 04 Restprogramm 1. FC Nürnberg Sa., 3. April: 1. FC Heidenheim -- 1. FC Nürnberg Sa., 9. April: 1. FC Nürnberg – SV Darmstadt Sa., 17. April: Werder Bremen – 1. FC Nürnberg Sa., 23. April: 1. FC Nürnberg – SV Sandhausen Sa., 30. April: FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg Sa., 7. Mai: Holstein Kiel – 1. FC Nürnberg So., 15. Mai: 1. FC Nürnberg – Schalke 04

