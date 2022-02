Schalke: Irre Aktion! "UGE" wollen Parkstadion-Flutlichtmast retten

Die Ultras Gelsenkirchen haben eine Idee: Sie wollen den letzten verbliebenen Flutlichtmast des alten Parkstadions retten und wieder zum Leuchten bringen. Dafür benötigen sie Spenden.

Nach dem letzten Meisterschaftsspiel des FC Schalke 04 im Parkstadion im Sommer 2001 und dem damit verbundenen Trauma der „Vier-Minuten-Meisterschaft“ erfolgte der Umzug der Königsblauen in die benachbarte Arena. Und anschließend der Rückbau des Parkstadions.

Dem fielen nicht nur die frühere Haupttribüne und die Nord- sowie die Südkurve des früheren Schalke-Stadions zum Opfer, sondern auch drei der vier markanten Flutlichtmasten. Ein Flutlichtmast allerdings wurde als Landmarke stehengelassen. Doch nun nagt der Zahn an ihm. Denn auch nach dem Umbau des Parkstadions als Spielstätte für die Knappenschmiede wurde dieser nicht wieder benötigt, sondern eine deutlich kleine dimensionierte Lichtanlage installiert.

Weil der alte Flutlichtmast, der weither bei der Anreise nach Gelsenkirchen von der A2 sichtbar ist, für viele-Fans weiterhin eine enorme emotionale Bedeutung hat, wollen die Ultras Gelsenkirchen diesen nun nicht nur retten, sondern auch restaurieren und wieder zum Strahlen bringen. „Dass der letzte verbliebene Mast nun langsam verrostet, kann nicht im Sinne von uns Schalkern sein. Innerhalb unserer Gruppe ist daher die Idee gereift, dem Flutlichtmast wieder Leben einzuhauchen und ihn als Denkmal am Gelsenkirchener Nachthimmel erleuchten zu lassen. Die enorme Strahlkraft unseres Vereins könnte wohl kaum besser zum Ausdruck gebracht werden“, schreiben die „UGE“ auf ihrer Homepage. „Diese unerklärliche Anziehungskraft ist es, die uns trotz des üblichen Chaos wieder und wieder ins Stadion zieht oder uns zu Tausenden durch die Republik reisen lässt. Auf ihr beruht das Selbstbewusstsein der Schalker Fangemeinde, Spott und Häme zu trotzen und mit Stolz für unsere Farben einzustehen. Es ist die Strahlkraft unseres Vereins, die uns beim Anblick des Fluchtlichtmastes des Parkstadions das Gefühl von Heimat empfinden lässt.“

Um die Finanzierung der aufwändigen Restauration zu ermöglichen, soll ab dem kommenden Mittwoch an zwei Tagen in der Woche von 17.30 und 19.00 Uhr im ehemaligen Tabakwaren-Laden von Ernst Kuzorra an der Kurt-Schumacher-Straße ein eigens konzipierter Fanschal im Oldschool-Design mit der Aufschrift Parkstadion für 15 Euro verkauft werden.

Bei Besserung der Pandemielage soll der Schal künftig auch vor den Heimspielen der Königsblauen an der Arena angeboten werden. „Eins ist jedoch von Beginn an klar: Dieses Großprojekt kann nur gelingen, wenn es auf möglichst große Akzeptanz und Unterstützung innerhalb der Schalker Fan-Gemeinde stößt. Der Zeitpunkt dieses Projekt anzugehen, kann für uns nicht besser gewählt sein. In Zeiten, in denen der FC Schalke 04 für Außenstehende am Boden liegt, soll das erleuchtete Flutlicht ein Zeichen des Selbstbewusstseins und der inneren Stärke der Schalker Familie sein“, schreiben die Ultras.