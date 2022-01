Neuer Trainer von Ahlen erklärt: Wie Bonner SC den Abstieg vermeiden will

Am Neujahrstag präsentierte der Bonner SC Markus von Ahlen als seinen neuen Trainer. Das Ziel ist der Klassenerhalt in der Regionalliga West.

Ex-Bundesliga- und Zweitligaprofi Markus von Ahlen (51) ist seit Jahresanfang Trainer beim Bonner SC und wird am Wochenende zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte in Straelen erstmals auf der Bank Platz nehmen. Vor seiner Premiere (Samstag, 14 Uhr, RS-Liveticker) spricht der Fußballlehrer im RevierSport-Interview über die neuen Aufgaben in der ehemaligen Bundeshauptstadt.

Markus von Ahlen, warum haben Sie sich für den Bonner SC entschieden?

Ich kenne Sportchef Daniel Zillken schon seit vielen Jahren und er hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, nach Bonn zu kommen und zu helfen, den Verein noch besser in der Regionalliga zu etablieren. Im Gespräch habe ich die Verantwortlichen als durchaus ambitioniert erlebt, allerdings auch den Risiken der aktuellen Saison bewusst. Der klare Plan hat mich überzeugt.

Mit welchen Zielen haben Sie übernommen? Und ist eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus denkbar?

Das Ziel ist in dieser Saison ganz eindeutig der Klassenerhalt. Auf lange Sicht soll der Bonner SC weiter in der Regionalliga wachsen und sich festsetzen. Vorerst ist klar, dass wir bis zum Saisonende zusammenarbeiten. Das Vertrauen in die Verantwortlichen besteht von meiner Seite total und wir werden uns bei passender Gelegenheit zusammensetzen.

Welche Baustellen haben Sie erkannt?

Die größte Baustelle ist ganz klar die Tabelle, nach zwanzig Spieltagen lügt die nicht. Ich habe viele Spiele im Stadion oder auf Video gesehen, und die 18 Punkte sind vielleicht sogar eher glücklich. Also ist klar: Wir brauchen mehr Punkte für den Klassenerhalt.

Woran müssen Sie dafür am meisten arbeiten?

Wir haben zu wenig Tore gemacht, und im Umkehrschluss auch viel zu viele kassiert. Um da besser zu werden, müssen wir vor allem daran arbeiten, zusammen zu verteidigen und zusammen anzugreifen. Die Geschlossenheit in der Mannschaft wird sehr wichtig sein. Das hat sportlich gesehen Priorität. Die jungen Spieler weiter Erfahrungen sammeln lassen, aber das braucht Zeit, und eigentlich haben wir die nicht bei unserer Tabellensituation.

Werden Sie auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden?

Wir haben schon sehr eingeschränkte Möglichkeiten, auch andere Vereine haben mit Corona und dem Wegbrechen von Sponsoren- und Zuschauereinnahmen zu kämpfen. Dennoch haben wir einen kleinen Spielraum. Wir können gezielt noch aktiv werden und Spieler holen, die dann aber auch mit ihrer Erfahrung und Praxis sofort weiterhelfen müssen. Talente haben wir einige im Kader, da werden wir eher nicht aktiv.

Am Samstag geben Sie in Straelen ihr Debüt, was nehmen Sie sich vor?

Ich nehme mir vor, die Mannschaft so gut es geht auf den Gegner einzustellen und während der 90 Minuten so gut es geht zu coachen.