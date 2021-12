Filmempfehlung: "Dios Mios Fußballgott"

Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr ziehen sich ohne Fußball wie Kaugummi. Unsere Empfehlung: DVD-Player rausholen und den großartigsten Ruhrgebiets-Klassiker aller Zeiten einlegen: „Fußball ist unser Leben“.

Eins vorab: Man muss den FC Schalke nicht mögen, um diesen Film abzufeiern. Es reicht, Fan des Fußballs zu sein. Wenn man zudem schon immer mal wissen und verstehen wollte, was dieser Sport für die Menschen, die im Ruhrgebiet leben, bedeutet, muss die DVD spätestens jetzt im Player liegen. Was Uwe Ochsenknecht, Ralf Richter und Co. in diesem Sensations-Streifen aus dem Jahr 2000 bewirken? Die haargenaue Auseinandersetzung mit der Lebenskultur „Fußball im Pott“ am Beispiel des S04.

Hans Pollak (Ochsenknecht) lebt für den FC Schalke 04 und richtet sein komplettes Leben danach aus. Als seine Frau Hilde ihr zweites Kind auf die Welt bringt, ist Hans lieber im Parkstadion. Im Krankenhaus verrät er dann, dass seine Tochter bereits Schalke-Mitglied ist. Und natürlich hat er ihr einen S04-Schnuller mitgebracht. Hans‘ erste Worte an sein Kind? Natürlich: „Sach ma Schalke.“

Hans verwettet sein Haus „auf die Ehre von Schalke“

Hans ist Vorsitzender des nur aus ihm und seinen Freunden Mike, Bernie und Theo bestehenden Fanclubs Dios Knappen Gelsenkirchen. Gemeinsam vergöttern sie ihren Star-Spieler Pablo Antonio „Dios“ Di Ospeo - legendär: dessen Schlachtruf „Dios Mios Fußballgott“. Nachdem dieser von anderen Fans aber wegen schlechter Leistungen kritisiert wird, verwettet Hans im Affekt sein Haus „auf die Ehre von Schalke“. Am selben Abend erwischen sie Dios jedoch beim Koksen. Als der Argentinier später in Hans‘ Taxi einsteigt und sich abfällig über Fußball äußert, wird er von Hans k.o. geschlagen. Er entführt Dios. Die Dramatik nimmt seinen Lauf…

Doch genug gespoilert. Jetzt noch schnell eine 0,5 Liter Veltins-Dose am Kiosk an der Ecke holen und 93 Minuten puren Fußball-Charme im Ruhrgebiet genießen.