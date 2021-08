In einem gemeinsamen Aufruf haben die nordrhein-westfälischen Fußballverbände appelliert, sich gegen Corona impfen zu lassen. Man müsse den nächsten Schritt machen.

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) mit seinen Landesverbänden Fußball-Verband Mittelrhein (FVM), Fußballverband Niederrhein (FVN) und Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) rufen "die Fußballfamilie in den Vereinen, alle Mitglieder und Mitarbeiter, für die es eine Impfempfehlung gibt, dazu auf: Lassen Sie sich - lasst Euch impfen!" Dieser Appell geht etwa aus einer Pressemitteilung hervor, die die Fußballverband Niederrhein am Morgen die 4. August veröffentlichte.

"Corona-Schutzmaßnahmen und die entsprechende Organisation gehören längst zum Alltag der Vereine in NRW, die mit großer Verantwortung mit diesem Thema umgehen. Wir sind froh über die Lockerungen, die uns das Fußballtraining und das Spiel wieder ermöglichen. Für einen nachhaltigen Erfolg gilt es nun aber, eine möglichst hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erreichen. Darauf setzen wir auch innerhalb der Fußballfamilie: Werben Sie bitte in Ihrem Verein dafür, sich impfen zu lassen. Denn die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagte Peter Frymuth, Präsident des Fußballverbandes Niederrhein.

Die Verbände argumentieren, dass jeder Geimpfte dazu beitrage, dass der Fußball bald wieder in seiner normalen Form ausgelebt werden könne. "Und zwar mit Jubel und Emotionen, Kampfgeist und Schweiß, Zuschauern auf den Tribünen und in der Kreisliga an der Bratwurstbude", heißt es.

Die aktuelle Entwicklung zeige, dass das Coronavirus noch nicht entscheidend eingedämmt sei. "Neue Virusvarianten verbreiten sich und gleichzeitig sinkt die Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Dabei sind mittlerweile genügend Impfdosen vorhanden. In NRW können sich Menschen nun auf vielfältigen Wegen impfen lassen. In den Städten und Gemeinden gibt es zahlreiche Angebote. Wir brauchen eine Herdenimmunität, die auch unseren Sport sicherer macht."