Rot-Weiss Essen und Christoph Dabrowski arbeiten schon seit einigen Monaten nicht mehr zusammen. Doch der Fußballlehrer steht bei RWE noch auf der Gehaltsliste.

Am 9. Dezember 2024 wurde Christoph Dabrowski nach rund zweieinhalb Jahren bei Rot-Weiss Essen als Cheftrainer beurlaubt. Der Vertrag des 46-Jährigen läuft bei einem RWE-Klassenerhalt noch bis zum 30. Juni 2026.

Wie RevierSport nun erfuhr, stehen beide Parteien - RWE und Dabrowski - bezüglich einer Vertragsauflösung kurz vor der Einigung. Noch in dieser Woche könnte dann das Kapitel Dabrowski bei Rot-Weiss Essen gänzlich zu den Akten gelegt werden. Nach RS-Informationen soll der Fußballlehrer eine sechsstellige Summe für die vorzeitige Auflösung seines Kontrakts erhalten.

Auf Nachfrage dieser Redaktion wollten sich die RWE-Verantwortlichen um die Vorstände Marc-Nicolai Pfeifer und Alexander Rang nicht zur Dabrowski-Personalie äußern.

Dabrowski kam zum 1. Juli 2022 zur Hafenstraße, schaffte im ersten Jahr den Klassenerhalt in der 3. Liga und verpasste in der Saison 2023/2024 den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Neben 111 Pflichtspielen (Punkteschnitt: 1,49 Zähler pro Partie) gehören auch zwei Niederrheinpokal-Erfolge in die Dabrowski-Zeit bei RWE.

Nach der Dabrowski-Freistellung übernahm Uwe Koschinat in Essen-Bergeborbeck und sorgte mit einem fulminanten Start ins Jahr 2025, 19 von 21 möglichen Punkten, dass die Essener nach 30 Spielen über dem Strich stehen. Doch nach zuletzt einer Pleite bei Viktoria Köln, einem Remis gegen Dynamo Dresden und dem 0:3 beim SC Verl ist der Vorsprung der Essener auf gerade einmal nur einen Punkt geschrumpft.

Der RWE-Auftritt in Verl ist leicht zu beschreiben. Es passte nichts, bei Rot-Weiss Essen muss alles besser werden, um den Klassenerhalt zu sichern. Wir sprechen in unserem Talk darüber. Diese 3. Liga bleibt der Wahnsinn. Noch nie stand nach dem 30. Spieltag ein Team mit 36 Punkten auf dem Abstiegsplatz. 46 Punkte werden wohl nötig sein, um die Liga zu halten. Um die zu erreichen, muss RWE sich nach der Nicht-Leistung in Verl wieder auf seine Stärken besinnen.

Rot-Weiss Essen stehen schwere Wochen bevor. Am kommenden Sonntag (6. April, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt der FC Hansa Rostock ins Stadion an die Hafenstraße, dann geht es unter der Woche zum FC Energie Cottbus (Mittwoch, 9. April, 19 Uhr), bevor die nächste Englische Woche mit einem Heimspiel (Samstag, 12. April, 14 Uhr) gegen den FC Erzgebirge Aue abgeschlossen wird.