Rot-Weiss Essen muss zum Auftakt des 30. Spieltags der 3. Liga am Freitagabend beim SC Verl ran.

Rot-Weiss Essen möchte am Freitagabend (19 Uhr, live im RS-Ticker) beim SC Verl einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.

Die Gute Nachricht vorweg: Tom Moustier hat seine Fußverletzung so weit überstanden, dass er wieder von Beginn an mit dabei sein kann. Der Franzose, für den Torben Müsel auf der Bank Platz nehmen muss, ist eine von drei Neuen im Vergleich zum 2:1-Sieg über Rot-Weiß Oberhausen im Niederrheinpokal-Halbfinale.

Neben Moustier kehrt wie erwartet auch Stammtorhüter Jakob Golz für Felix Wienand zwischen die Pfosten zurück. Auch Julian Eitschberger ist nach seinem Auftritt für die U20-Nationalmannschaft wieder von Beginn an dabei, er verdrängt Eric Voufack. Heißt auch: Ahmet Arslan ist nach einem erlitten Schlag gegen RWO mit dabei – und Lucas Brumme (Bank) nicht.

Der SC Verl belegt vor dem direkten Aufeinandertreffen den achten Platz in der 3. Liga, hat sechs Punkte mehr auf dem Konto als die Essener. Über den Gegner sagte Koschinat im Vorfeld: "Verl kann gegnerische Teams mit eigenem Ballbesitz mit am meisten dominieren, selbst absolute Top-Mannschaften. Darüber hinaus produzieren sie kaum eigene Fehler, lassen wenige Torchancen zu. Insofern wird das ein sehr schwieriges Spiel für uns."

Die Vorfreude auf das Flutlichtspiel an der Poststraße ist riesengroß beim 53-Jährigen. Er schwärmte von der 2023 umgebauten Sportclub Arena: "Ich freue mich wahnsinnig darauf. Man merkt, dass ihnen die Rückkehr in das neustrukturierte Stadion den letzten Kick gegeben hat. Ich glaube, das wird ein ganz tolles Spiel vor nahezu ausverkauftem Haus. Die Zuschauer sind alle so nah dran, dass es kaum eine englischere Atmosphäre geben könnte", sagte Koschinat und betonte: "Die Emotionen auf dem Platz werden maximal groß sein. Deswegen brauchen wir eine absolute Top-Leistung, um den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen."

So spielen sie

RWE: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Moustier, Arslan, Wagner – Safi, Martinovic

Bank: Wienand (Tor), Brumme, Kourouma, Voufack, Kaparos, Meisel, Mizuta, Müsel, Doumbouya, Owusu

SC Verl: Schulze - P. Kammerbauer, Köhler, Mikic, Kijewski - Baack, Gayret, Otto, Taz - Steczyk, Lokotsch

Bank: Pekruhl (Tor), Knost, Mhamdi, Schulz, Stöcker, Gerhardt, Stark, Arweiler, Probst