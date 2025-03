Rot-Weiss Essen ist am Freitagabend (28. März, 19 Uhr) zu Gast beim SC Verl. RWE-Coach Uwe Koschinat gab auf der Pressekonferenz ein Update zur Personalsituation.

Zum Auftakt des 30. Drittliga-Spieltags reist Rot-Weiss Essen am Freitagabend (28. März, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) an die Poststraße zum SC Verl.

Der 1865 Plätze umfassende Gästeblock in der Sportclub Arena ist ausverkauft, die Essener können sich also über eine große Unterstützung der mitgereisten Anhänger freuen.

Was das Personal angeht, hatte RWE-Trainer Uwe Koschinat auf der Pressekonferenz vor der Partie in Ostwestfalen einige gute Neuigkeiten zu verkünden. Ekin Celebi, Thomas Eisfeld, Nils Kaiser und Gianluca Swajkowski werden wie erwartet nicht die Reise nach Verl antreten können. Ansonsten geht Koschinat aber davon aus, dass er auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann.

Heißt: Julian Eitschberger, der mit der U20-Nationalmannschaft unterwegs war und beim 1:0-Sieg gegen Tschechien sogar die Kapitänsbinde tragen durfte, wird den Essenern wieder zur Verfügung stehen. "Er hat sich extra einen Code geholt, damit er unser Pokalspiel gegen Oberhausen im Livestream verfolgen kann, das war ihm sehr, sehr wichtig", erzählte Koschinat.

"Das zeigt glaube ich auch, wie sehr er sich mit der Sache hier identifiziert. Er ist in einem guten Rhythmus, und die Tatsache, dass er sogar als Kapitän auflaufen durfte, ist eine große Auszeichnung für einen Drittligisten und für ihn in seiner Entwicklung", lobte der 53-Jährigen die Leihgabe von Hertha BSC.

Tom Moustier verpasste den Finaleinzug im Niederrheinpokal aufgrund einer Fußverletzung. Nun kehrt der 22-jährige Mittelfeldspieler in den Kader zurück, wie Koschinat bekannt gab: "Er hat noch Restschmerzen, aber die hat er so im Griff, dass er voll einsatzfähig in den letzten zwei Trainingseinheiten war. Da hat die medizinische Abteilung einen super Job gemacht. Insofern wird er uns vollumfänglich zur Verfügung stehen."

Auch mit Ahmet Arslan plant der RWE-Coach, nachdem der offensive Mittelfeldmann im Pokal gegen RWO einen Schlag abbekommen hatte: "Das haben wir soweit im Griff, dass Ahmet auch unbedingt spielen will." Etwas anders gestaltet sich die Sache bei Lucas Brumme, der mit Problemen an den Adduktoren zu kämpfen hat und daher in der Woche individuell trainieren musste.

"Das ist eine sehr sensible Verletzung. Er war aber am Donnerstag im Training einsatzfähig und wird daher auch am Freitag in Verl dabei sein. Trotzdem müssen wir natürlich darauf ein Auge haben, weil wir bald in eine Englische Woche laufen und deshalb gut abwägen müssen, wie wir nach dem Spiel und in der kommende Woche mit ihm verfahren werden. Er ist ein einfach ein sehr wichtiger Spieler für uns", sagte Koschinat über den Zustand des 25-Jährigen.