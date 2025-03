Der DFB hat die letzten Drittliga-Spieltage der Saison angesetzt. Die Termine von Rot-Weiss Essen und der Konkurrenz im Überblick.

Planungssicherheit für Spieler, Verantwortliche und Fans von Rot-Weiss Essen. Der Fußball-Drittligist aus Bergeborbeck hat nun Gewissheit, was die Terminierung der letzten vier Spieltage der Saison betrifft.

An diesem Mittwoch veröffentlichte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die zeitgenauen Ansetzungen. Wenig überraschend sind am letzten Spieltag alle Teams zeitgleich im Einsatz, am Samstag, 17. Mai um 13.30 Uhr. Auf RWE wartet im Saisonfinale eine Reise zur U23 des VfB Stuttgart.

In den drei Wochen zuvor ist die Mannschaft um Trainer Uwe Koschinat zweimal samstags um 14 Uhr im Einsatz. Erst im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (26. April), dann auswärts beim TSV 1860 München (3. Mai). Am vorletzten Spieltag müssen die Essener am Sonntagnachmittag ran, um 16.30 Uhr (11. Mai) steht das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück an.

Und es könnte brisant zugehen im Saisonendspurt. Denn sowohl München als auch Osnabrück und Stuttgart befinden sich in der Tabelle aktuell in der Nähe von Rot-Weiss. Koschinat wäre sich viel daran gelegen, wenn es nicht auf einen Showdown im Abstiegskampf hinausläuft.

35. Spieltag

Freitag, 25. April 2025:

Hansa Rostock - 1860 München (19.00)

Samstag, 26. April 2025:

Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden (14.00)

Dynamo Dresden - SV Sandhausen (14.00)

Borussia Dortmund II - Hannover 96 II (14.00)

SpVgg Unterhaching - Energie Cottbus (14.00)

Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken (14.00)

SC Verl - Erzgebirge Aue (16.30)

Sonntag, 27. April 2025:

FC Ingolstadt - Arminia Bielefeld (13.30)

Alemannia Aachen - VfL Osnabrück (16.30)

Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II (19.30)

36. Spieltag

Freitag, 2. Mai 2025 :

VfL Osnabrück - Viktoria Köln (19.00)

Samstag, 3. Mai 2025 :

1860 München - Rot-Weiss Essen (14.00)

1. FC Saarbrücken - SC Verl (14.00)

VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen (14.00)

SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund II (14.00)

SV Sandhausen - Hansa Rostock (14.00)

Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden (16.30)

Sonntag, 4. Mai 2025 :

Energie Cottbus - Waldhof Mannheim (13.30)

Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt (16.30)

Hannover 96 II - SpVgg Unterhaching (19.30)

37. Spieltag

Freitag, 9. Mai 2025 :

Borussia Dortmund II - VfB Stuttgart II (19.00)

Samstag, 10. Mai 2025 :

Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken (14.00)

Hansa Rostock - Energie Cottbus (14.00)

SC Verl - 1860 München (14.00)

Waldhof Mannheim - Dynamo Dresden (14.00)

Erzgebirge Aue - SV Sandhausen (14.00)

FC Ingolstadt - SV Wehen Wiesbaden (16.30)

Sonntag, 11. Mai 2025 :

SpVgg Unterhaching - Arminia Bielefeld (13.30)

Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück (16.30)

Viktoria Köln - Hannover 96 II (19.30)

38. Spieltag

Samstag, 17. Mai 2025 :

1. FC Saarbrücken - Borussia Dortmund II (13.30)

VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen (13.30)

Hannover 96 II - Hansa Rostock (13.30)

VfL Osnabrück - SC Verl (13.30)

Energie Cottbus - FC Ingolstadt (13.30)

SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen (13.30)

Dynamo Dresden - SpVgg Unterhaching (13.30)

1860 München - Erzgebirge Aue (13.30)

Arminia Bielefeld - Waldhof Mannheim (13.30)

SV Sandhausen - Viktoria Köln (13.30)