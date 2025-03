SC Verl 19:00 Rot-Weiss Essen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Rot-Weiss Essen reist am Freitagabend (28. März, 19 Uhr) zum SC Verl. Die Poststraße in Verl war in den letzten Jahren für RWE stets für einen Punkt gut. Der letzte Sieg ist lange her.

Ein Tipp an die Sportwetten-Liebhaber: Eigentlich ist das für Freitag (28. März, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) angesetzte Drittligaspiel des 30. Spieltags zwischen dem SC Verl und Rot-Weiss Essen eine klare "0", heißt Unentschieden. Denn die letzten sechs Heimspiele des SC Verl gegen RWE endeten mit einer Punkteteilung - viermal gab es ein 1:1-Remis und zweimal eine Nullnummer. Auf die Frage, ob sich denn Sebastian Lange an den letzten Verler Heimsieg gegen Essen erinnern kann, antwortete der SCV-Sportvorstand wie aus der Pistole geschossen: "Ja, das müsste im Jahr 2015 gewesen sein. Das weiß ich, weil ich da noch im Verler Tor stand. Den Siegtreffer hat Simon Engelmann geschossen, der ja in Essen auch kein Unbekannter ist." Recht hat er, der gute Sebastian Lange. Es war der 11. April 2015, als der SC Verl zuletzt ein Heimspiel, das in der Tönnies-Arena ausgetragen wurde, gegen Essen gewann. Engelmann erzielte nach 46 Minuten den Siegtreffer. Simon Engelmann absolvierte 75 Partien (42, 5) für Verl und bestritt 117 Begegnungen (72, 20) für Rot-Weiss Essen. Der 36-jährigeabsolvierte 75 Partien (42, 5) für Verl und bestritt 117 Begegnungen (72, 20) für Rot-Weiss Essen. Der 38-jährige Zlatko Janjic bestritt 62 Spiele (30 Tore, 13 Vorlagen) für den SC Verl und war 38 Mal (9, 4) für Rot-Weiss Essen am Ball. Den letzten RWE-Dreier in Verl gab es vor über zehn Jahren. Am 5. Oktober 2013 siegte Rot-Weiss durch eine Bude von Marcel Platzek (38.) in Verl. Auch in diesem Spiel stand Lange im Verler Kasten. "Daran erinnere ich mich nicht mehr so gerne", sagt er mit einem Augenzwinkern. Ähnlich wie Engelmann, der sowohl für Verl als auch Essen stürmte, war auch Zlatko Janjic für beide Vereine aktiv. Der ehemalige Stürmer absolvierte zuletzt ein Praktikum beim SC Verl. Lange erklärt: "Zlatko hat nach seiner aktiven Laufbahn eine Umschulung gemacht. Er studiert Sport-Management und steht kurz vor dem Abschluss. Wenn er alles geschafft hat, dann wird er voraussichtlich für uns arbeiten und meine rechte Hand werden. Schon in seiner Praktikumszeit hat der Austausch mit ihm sehr viel Spaß gemacht und uns beide weitergebracht. Ich freue mich schon auf die mögliche Zusammenarbeit in der Zukunft."

