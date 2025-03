RWE-Talk: Essener Chaoten verwüsten RWO-Sanitäranlagen - hier muss eine Lösung her

Sportlich läuft es bei Rot-Weiss Essen. Das liegt im Pokal auch an Lucas Brumme, dessen Vertrag ausläuft. Wir legen uns im RWE-Talk fest: Man sollte versuchen, mit ihm zu verlängern.

Im Jahr 2025 gibt es bisher wenig zu meckern bei Drittligist Rot-Weiss Essen. In der Liga gab es zuletzt zahlreiche positive Leistungen, die Winterzugänge haben die Mannschaft allesamt verstärkt.

Und nun steht das Team von Trainer Uwe Koschinat auch noch im Finale um den Niederrheinpokal gegen Regionalliga-Spitzenreiter MSV Duisburg. Unter anderem zu verdanken hat RWE das Lucas Brumme, der RWE im Viertelfinale mit seinem Tor zum 1:1 in Sonsbeck vor dem Aus rettete, am Ende gewannen die Essener noch 3:1. Nun traf er wieder - diesmal zum 1:1.

Stellt sich die Frage: Bleibt Brumme an der Hafenstraße, die Zeichen deuten eher auf eine Trennung hin. Wir sprechen auch über diese Personalie in unserer neuen Folge unseres RWE-Talks "RWE Inside" mit Moderatorin Kira Alex, RWE-Reporter Martin Herms und RevierSport-Redakteur Christian Brausch.

Tenor der Runde: RWE sollte versuchen, mit Brumme zu verlängern. Vielleicht erspielt RWE im Finale einen weiteren sechsstelligen Betrag, der die Verhandlungen mit dem Linksfuß erleichtern könnten.

Noch ist unklar, wo das Finale am 24. Mai ausgetragen wird. Viel spricht diesmal für die MSV-Arena, nachdem die letzten beiden Endspiele in Essen ausgetragen wurden. Auch darüber sprechen wir, ebenso über die sinnlosen und dummen Vorfälle in Oberhausen. Denn RWE-Fans haben hier die Sanitäranlagen mit Aufklebern verunstaltet und teilweise zerstört. Zuletzt gab es das in einer Häufung, gegen die man was unternehmen muss.





Zuletzt schauen wir natürlich auch auf die Liga. Hier hat RWE am Freitag die schwierige Aufgabe beim SC Verl vor der Brust. Trotz der vielen guten letzten Spiele bleibt der Druck im Abstiegskampf hoch.

