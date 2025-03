Auch wenn noch längst nicht feststeht, in welcher Liga Rot-Weiss Essen in der kommenden Saison spielen wird, muss vorgeplant werden. Das tun die RWE-Verantwortlichen auch.

Gerade einmal drei Punkte beträgt der Vorsprung von Rot-Weiss Essen auf einen Abstiegsplatz - und trotzdem: Kaderplaner Marcus Steegmann muss nun, Ende März, ein Auge auf die Mannschaft 2025/2026 haben.

Die Gespräche der (erfolgreichen) Vertragsverlängerungen - Felix Wienand, Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso - hatte RWE schon frühzeitig aufgenommen und abgeschlossen. Aber auch extern wird der Spielermarkt beobachtet. Stillstand gibt es in diesem Geschäft nicht, auch wenn die sportliche Zukunft der Rot-Weissen, wie gefühlt von allen Drittliga-Vertretern, noch ungewiss ist.

Steegmann weilte in der vergangenen Woche in der Hauptstadt, um beim "Transferroom"-Meeting teilzunehmen. In Berlin gaben sich Sportdirektoren, Kaderplaner und andere Vereinsverantwortliche mit der Beraterszene die Klinke in die Hand. Bei einer Art Speed-Dating lernen sich bei diesen Meetings, die zweimal im Jahr stattfinden, Klub-Verantwortliche und Berater näher kennen. Kurzum: ein Networking.

Auch RevierSport ist in der Branche gut vernetzt und erfuhr nun, dass Rot-Weiss Essen Interesse an einem Abwehrspieler zeigt. Nämlich: Mika Hanraths - Kapitän von Alemannia Aachen. Interessant: Als der 25-jährige Innenverteidiger einst für die U23 des FC Schalke 04 spielte und RWE angeboten wurde, lehnte der damalige RWE-Sportdirektor Jörn Nowak dankend ab. Nun soll der kopfball- und zweikampfstarke Leader der Alemannia in den RWE-Fokus geraten sein.





Hanraths wechselte im Sommer 2023 vom 1. FC Bocholt an den Tivoli und gilt bei der Alemannia als verlängerter Arm von Coach Heiner Backhaus. Doch: Hanraths´ Vertrag läuft am Saisonende aus.

"Dass andere Vereine an Mika interessiert sind, wundert mich nicht. Er ist ein Topspieler, den wir sehr gerne bei uns haben und sehr schätzen. Wir sehen Mika als einen Eckpfeiler unserer Mannschaft an und befinden uns in guten Gesprächen, was seine Zukunft in Aachen betrifft. Ich weiß, dass Mika seine Rolle bei der Alemannia auch sehr zu schätzen weiß", erklärt Erdal Celik, Technischer Direktor in Aachen, gegenüber RevierSport.

RWE wird mit Mustafa Kourouma nicht verlängern - RS berichtete. So stehen RWE aktuell mit Michael Schultz, Tobias Kraulich (beide Vertrag bis 2026) und José-Enrique Rios Alonso (bis 2027) drei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Heißt: Unabhängig von Hanraths - RWE wird mindestens einen zentralen Abwehrspieler zur neuen Saison verpflichten. Steegmann wird darüber sicherlich auch beim "Speed-Dating" Gespräche geführt haben. Wobei RWE eigentlich eher einen jungen Verteidiger als Kourouma-Ersatz sucht, der im Gegensatz zum vorhandenen Trio auch mehr Geschwindigkeit mitbringt.

Sollte RWE-Trainer Uwe Koschinat aber in der neuen Saison weiterhin mit einer Dreierkette spielen, wäre es sicher ratsam, mit fünf Innenverteidigern zu planen. Die zusätzliche Stelle könnte man auf den Außen sparen, da dort dann weniger Akteure gebraucht werden.