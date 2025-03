Julian Eitschberger durfte am Freitag nicht nur einen 1:0-Sieg der deutschen U20 gegen Tschechien bejubeln. Ihm wurde eine besondere Ehre zuteil.

Bei Rot-Weiss Essen ist Julian Eitschberger eine der Positiv-Erscheinungen der Saison. Der 21-Jährige ist aus der RWE-Startelf nicht wegzudenken und auch bei der deutschen U20-Nationalmannschaft nimmt der gebürtige Hohen Neuendorfer eine immer wichtigere Rolle ein.

Im Freundschaftsspiel gegen Tschechien führte Eitschberger die deutsche U20 erstmals als Kapitän aufs Feld.

Und dank Justin Diehl wurde es am frühen Freitagabend auch eine erfolgreiche Premiere für den Essener. In der 18. Minute schnappte er sich einen langen Ball von Aaron Zehnter, ließ im tschechischen Strafraum noch einen Gegenspieler stehen und setzte den Ball mit Power ins linke Eck.

Insgesamt hatte Deutschland gegen die offensivfreudigen Gastgeber durchaus seine Mühen. Auch nach der deutschen Führung kontrollierten die Tschechen weitgehend das Spiel. Doch die deutsche Defensive im Eitschberger hielt stand. In der 34. Minute musste Torhüter Mio Backhaus dann aber doch einen Lapsus seiner Vorderleute ausbügeln, hielt jedoch stark.

Rot-Weiss Essen: Eitschberger bei DFB-U20 nach 83 Minuten raus

Auch nach der Pause blieben die Tschechen am Drücker, scheiterten jedoch abermals an Backhaus (59.) In der Schlussphase gelang es den Deutschen, bei denen auch Schalkes Max Grüger auf dem Platz stand, dann immer besser, die Tschechen vom Tor wegzuhalten. Nach 83 Minuten wich Eitschberger für den Elversberger Elias Baum, es passierte jedoch nichts mehr. So tütete die deutsche U20 am Ende den Auswärtssieg ein.

Für Eitschberger der nächste Schritt, nachdem sich die Leihe zu Rot-Weiss Essen bereits als voller Erfolg erweisen sollte. Denn eigentlich steht der 21-Jährige bei Zweitligist Hertha BSC unter Vertrag. In Essen sollte er in dieser Saison per Leihe Spielpraxis sammeln. Bisher stehen 27 Spiele für RWE in seiner Vita. Auch im Endspurt des Drittliga-Abstiegskampfs wird Trainer Uwe Koschinat auf die Dienste des verlässlichen Rechtsverteidigers bauen.