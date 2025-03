Nächste Vertragsverlängerung bei Rot-Weiss Essen: Manuel Lenz, der erfolgreiche Torwart-Trainer des Drittligisten, bleibt an der Hafenstraße.

Noch vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden (1:1) hatte RevierSport berichtet, dass Rot-Weiss Essen und Manuel Lenz ihre Zusammenarbeit fortsetzen werden. Nun kam auch die offizielle Bestätigung seitens des Verein.

Die Torhüter von Rot-Weiss Essen werden weiter Erfolgscoach Lenz an ihrer Seite haben: Der 40-Jährige, der seit Januar 2016 für RWE als Torwarttrainer tätig ist, verlängerte seinen Arbeitsvertrag und wird 2025/26 in seine zehnte Saison an der Hafenstraße gehen.

Nach RS-Informationen läuft Lenz' Kontrakt bis zum 30. Juni 2027 und ist sowohl für die 3. Liga als auch Regionalliga West gültig.

"Manuel Lenz verkörpert seit fast einem Jahrzehnt Kontinuität und Identifikation bei Rot-Weiss Essen. Er macht genau das, was einen herausragenden Trainer auszeichnet: Er entwickelt seine Spieler weiter und macht sie besser. Das hat er mit Jakob Golz und Felix Wienand eindrucksvoll bewiesen. Zudem bringt er seine Expertise und seine Leidenschaft als Torwartnachwuchs-Cheftrainer in unserem FÖRDERWERK ein. Sein Engagement, seine Fachkompetenz und seine tiefe Verbundenheit mit dem Verein sind von unschätzbarem Wert. Wir sind stolz, diesen Weg mit ihm weiterzugehen", erklärt RWE-Sportdirektor Christian Flüthmann.





Manuel Lenz sagt: "Nach bald zehn Jahren ist RWE für mich mehr als nur ein Arbeitgeber und ich spüre bei Rot-Weiss Essen eine sehr große Wertschätzung. Daher freue ich mich sehr, dass ich weiter ein Teil der rot-weissen Familie bleibe. Die Arbeit mit den Trainern, dem Staff und dem Torhüterteam macht mir weiterhin sehr viel Spaß. Ich habe eine große Motivation, die Weiterentwicklung von talentierten Torhütern wie aktuell Jakob Golz und Felix Wienand täglich voranzutreiben und freue mich sehr, dass ich Beide weiter begleiten darf. Darüber hinaus liegt mir die Arbeit mit den Talenten aus dem FÖRDERWERK sehr am Herzen. Hier möchte ich mich besonders für die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit meinen Torwarttrainern bedanken, die dort einen hervorragenden Job machen und die Keeper täglich weiterentwickeln."