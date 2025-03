RWE-Talk: Hartes Restprogramm, doch zunächst zählt das RWO-Derby im Pokal

Rot-Weiss Essen hat harte Wochen vor sich. Neun Spiele in der Liga, am besten zwei im Pokal. Dann soll der Klassenerhalt und der DFB-Pokal-Einzug eingetütet sein. Der Weg ist noch lang.

Die Englische Woche ist vorbei und Rot-Weiss Essen konnte in der 3. Liga vier von neun Punkten einfahren. Sieg gegen Waldhof Mannheim, Niederlage bei Viktoria Köln und Remis gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden.

Wir sprechen in unserer neuen Folge unseres RWE-Talks mit Moderator Christian Brausch und den beiden RWE-Reportern Martin Herms und Krystian Wozniak über die Wertigkeit dieser Punkteausbeute.

Mit welcher Ausgangslage geht RWE nun in die kommenden neun Spieltage, die über den Abstieg entscheiden. Fünfmal muss RWE noch auswärts ran, nur vier Partien bestreitet die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat an der heimischen Hafenstraße.

Zudem reden wir natürlich über das sportliche Highlight in der anstehenden Länderspielpause. Im Halbfinale des Niederrheinpokal muss Rot-Weiss Essen am kommenden Samstag (22. März, 14 Uhr) zum Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen.

Das Derby birgt eine Menge Brisanz, es geht um den Einzug ins Pokalfinale, wo der MSV Duisburg warten könnte. Es geht um viel Geld und es geht gegen den ehemaligen RWE-Präsidenten Marcus Uhlig, der jetzt Vorstandsvorsitzender der "Kleeblätter" ist.

Wie ist die Ausgangslage vor diesem Pokalderby, auf was für einen Gegner muss Rot-Weiss Essen sich einstellen? Wer steht RWE nicht zur Verfügung? Wer steht im Tor? Wir sprechen über all diese Themen. Viel Spaß.

