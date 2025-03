Heiner Backhaus hat seine Aachener wieder heiß gemacht. Auf einem kochenden Tivoli gewann die Alemannia gegen Rostock. Nach dem Spiel gab es viele warme Worte für seine Elf.

Alemannia Aachen ist in der 3. Liga nach dem Heimsieg gegen Hansa Rostock auf Platz zwölf gesprungen. Durch das 2:1 steht die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus drei Punkte vor einem Abstiegsplatz - hat dazu das bessere Torverhältnis als der VfB Stuttgart II auf Rang 17.

Der Druck war groß im Sonntagabend-Spiel auf dem vollen Tivoli. Denn die Konkurrenz hatte vorher ordentlich gepunktet, Aachen hielt dem Druck Stand und fuhr einen wichtigen Dreier ein.

Auch durch das erste Tor des ehemaligen Schalkers Niklas Castelle, der nach dem Spiel betonte: "Es gibt definitiv schlechtere Orte für das erste Profitor. Ich hatte im letzten Jahr keine einfache Zeit und dieser Ballast fiel im Moment des Jubelns vor der Kurve komplett ab. Ich bin nach harter Arbeit in den letzten Wochen überglücklich, dass es so funktioniert hat. Es spricht für die Entwicklung der Mannschaft, dass wir uns von Nackenschlägen wie dem Rostocker Ausgleichstor nun besser erholen."

Dieses fiel quasi mit der ersten Chance der Gäste, die bis dahin offensiv kaum Ideen hatten. Der ehemalige Essener Cedric Harenbrock traf zum 1:1 - doch Aachen hatte eine Antwort parat.

Nach den 90 Minuten war Backhaus mit dem Sieg und der Art und Weise, wie er entstand, sehr einverstanden. "Was ein Abend. Das war wieder eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich denke, wir haben das Spiel so gespielt, wie du so ein Heimspiel auf dem Tivoli spielen musst: Mit Leidenschaft, mit einer Top-Organisation, dazu mit einer Wahnsinns-Energie und -Intensität auf dem Platz. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit zwei klare Torchancen und haben gegen eine absolute Top-Mannschaft keine Ecke und kaum Chancen zugelassen. Was Rostock noch von der Bank bringen kann, musst du über 90 Minuten erst einmal so verteidigen und pressen, wie wir das getan haben. Ich kann meiner Mannschaft mit Blick auf die Einstellung heute nur ein Riesen-Lob aussprechen."

Und dabei meinte der Coach seine erste Elf, aber auch den Rest: "Auch die Mentalität der Bank war top, da haben sich Spieler 19 und 20 genauso über das Tor gefreut wie der Torschütze. Wenn du nach so einem Nackenschlag mit einem so schön herausgespielten Treffer zum 2:1 zurückkommst und dann vor unserer Kurve jubeln darfst, dann ist das eine Geschichte, die diesen Abend so rund macht. Danke an alle Aachener! 90 Minuten den Tivoli zum Kochen zu bringen, ist Wahnsinn. Das müssen wir zusammen jetzt noch neunmal machen dieses Jahr – dann werden wir es gemeinsam schaffen!"

Nach der Länderspielpause muss Aachen zum Letzten aus Unterhaching. Eine große Chance, die nächsten Big Points zu machen.