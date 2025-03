Diese 3. Liga ist speziell im Abstiegskampf wahnsinnig umkämpft. Zum Abschluss des Spieltages setzte Alemannia Aachen ein dickes Ausrufezeichen.

Zum Abschluss des Drittliga-Spieltages empfing Alemannia Aachen Hansa Rostock. Abstiegskampf gegen Aufstiegshoffnung. Aachen hätte mit einem Dreier in dieser umkämpften unteren Tabellenhälfte auf Platz zwölf springen können.

Am Ende feierte mit Aachen nach Hannover II, Stuttgart II, Mannheim und dem TSV 1860 München das fünfte Kellerkind einen Dreier. Aachen besiegte Rostock mit 2:1 (1:0) und zog an RWE vorbei auf Rang zwölf.

In der ersten Halbzeit wurde auf dem vollen Tivoli wenig Feinkost angeboten. Aachen war das etwas bessere Team, hatte auch zwei Gelegenheiten, aber die bliebe ungenutzt. So ging es torlos in die Kabine.

Nach dem Wechsel ging es zerfahren weiter. Bis zur 62. Minute, da nutzte Aachen die erste richtige Chance im zweiten Durchgang. Niklas Castelle traf aus spitzem Winkel, der Tivoli tobte. In diesem Moment zog Aachen auch an RWE vorbei.

Und es wirkte zunächst nicht so, als könne Rostock antworten. Doch auch hier war es die erste echte Szene nach der Pause, die zum 1:1 führte. Und es war der ehemalige Essener Cedric Harenbrock, der kurz nach seiner Einwechslung den Ausgleich erzielte. Aus elf Metern verwandelte er freistehend mit der linken Innenseite.

Ein glücklicher Ausgleich zu diesem Zeitpunkt. Doch Rostock hatte die Rechnung ohne Aachens Joker gemacht. Denn zehn Minuten nach seiner Einwechslung stach der Joker. Bentley Bahn brachte Aachen erneut in Führung. Einen Konter vollendete er mit der Hacke zum 2:1.

Weiter geht es für Aachen am Samstag (29. März, 14 Uhr) beim Schlusslicht aus Unterhaching. Hansa Rostock spielt zeitgleich zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken.

So spielten Alemannia Aachen und Hansa Rostock

Aachen: Olschowsky - Hanraths, Nkoa, Yarbrough - Heister, Gaudino, Wiebe, Scepanik (85. Strujic) - El-Faouzi - Heinz (90. Benschop), Castelle (73. Bahn). - Trainer: Backhaus

Rostock: Uphoff - Gebuhr (71. Harenbrock), Pfanne, Gürleyen - Mejdr (86. Berisha), Dietze (71. Suso), Manu, Ruschke - Fröling, Lebeau (65. Jonjic) - Haugen (65. Kinsombi). - Trainer: Brinkmann

Tore: 1:0 Castelle (62.), 1:1 Harenbrock (74.), 2:1 Bahn (83.)

Schiedsrichter: Mario Hildenbrand (Wertheim)

Zuschauer: 25.000