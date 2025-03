3. Liga: Gut für RWE und BVB - Sandhausen verliert nach umstrittenen Elfmeter

Der SV Sandhausen zeigt, warum er in der 3. Liga unten steht. Erst einen Elfmeter gefordert, dann einen Elfer gegen sich bekommen, dann die Latte getroffen. Im Ergebnis wird die Not immer größer.

Nach dem Samstag war für den SV Sandhausen klar: Mit einem Sieg gegen Aufstiegskandidat Energie Cottbus könnte man bis auf den 13. Platz der 3. Liga springen.

Der Abstiegsplatz wäre verlassen worden, allerdings sprach viel gegen Sandhausen. Nicht nur die Serie von zuletzt sechs Partien ohne Sieg. Am Ende gab es auch gegen Cottbus - trotz einer guten zweiten Halbzeit - eine 0:1 (0:0)-Pleite. Weil vieles gegen den SVS lief, wie es eben oft kommt, wenn man unten steht.

In der ersten Halbzeit merkte man beiden Teams an, dass die letzten Wochen nicht nach Wunsch verlaufen sind. Denn auch Cottbus konnte fünfmal in Serie nicht gewinnen.

Trotzdem war Energie die bessere von zwei schwachen Mannschaften. Und die Elf von Trainer Claus-Dieter Wollitz hatte auch die beste Chance. Doch Lucas Copado vergab nach 27 Minuten das fast sichere 1:0 für Energie.

Nach der Pause zeigte der SVS ein anderes Gesicht und kam gleich zur ersten Chance. Jeremias Lorch zwang Energie-Keeper Elias Bethke mit seinem Kopfball zu einer Riesenparade. In der Folge wurde es eine muntere Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten.

So haben der SV Sandhausen und Energie Cottbus gespielt Sandhausen: Richter - Stolze (46. Butler), Lewald, Lorch, Weik (78. Halimi) - Schikora, Zander (78. Kreuzer), Duman (61. Wolf) - Iwe, Baumann (78. Granath), Fehler. - Trainer: Kocak Cottbus: Bethke - Rorig, Slamar, Campulka, Bretschneider - Pelivan, Ciğerci (88. Juckel), Borgmann (79. Hofmann) - Copado (88. Putze), Thiele, Halbauer (46. Krauß). - Trainer: Wollitz Tor: 0:1 Cigerci (71.) Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen) Zuschauer: 5000

In die beste Phase der Gastgeber gab es dann Elfmeter für Cottbus. Jonas Weik foulte Copado und Tolcay Cigerci verwandelte den Strafstoß sicher zur Gästeführung. Eine strittige Entscheidung, das Foul war nicht zwingend im Strafraum. Und doppelt bitter für Sandhausen, da man zwei Minuten zuvor, nach einem Zweikampf gegen Emmanuel Iwe, selber Elfmeter forderte.

Nach 79 Minuten wurde klar, dass der SVS an diesem Tag nicht mehr treffen würde. Ein halbhoher Ball in die Spitze landete dort im Lauf von Justin Butler. Bethke kam weit heraus und der frühere Dortmunder Butler traf mit seinem Heber nur die Latte.

Im Anschluss spielte Energie den Auswärtssieg runter und steht nun einen Punkt hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden. Sandhausen bleibt auf Platz 18, zwei Zähler hinter dem Nichtabstiegsplatz.

Weiter geht es für den SV Sandhausen nach der Länderspielpause am Sonntag (30. März, 19:30 Uhr) mit dem Kellerduell beim VfB Stuttgart II. Energie Cottbus spielt am Samstag (29. März, 14 Uhr) zu Hause gegen Erzgebirge Aue.