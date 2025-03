Der VfL Osnabrück unterlag im brisanten Duell gegen Arminia Bielefeld mit 0:1. Die Kräfte schwinden - eine saftige Geldstrafe droht.

Nachdem Arminia Bielefeld im Derby gegen den VfL Osnabrück seit 2014 nicht mehr verloren hatte, rettete die Arminia nun im März 2025 den knappen Auswärtssieg auch dieses Mal über die Zeit.

Stefano Russo bescherte den Gästen in der 14. Minute den Siegtreffer. Mit dem 5. Sieg im 6. Spiel behaupteten die Ostwestfalen den 4. Platz und sind dabei vorerst punkgleich mit Cottbus auf dem Relegationsplatz – der Rückstand auf Saarbrücken und Platz zwei beträgt nur einen Zähler.

Osnabrück rutschte nach dem dritten sieglosen Heimspiel in Folge auf den 14. Rang ab – der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt zunächst nur zwei Punkte. "Die Torchancen haben gefehlt. Wir hatten eine Flanke, die am Tor vorbeisegelt, aber in der Box waren wir nicht torgefährlich genug. (…) Wir bekommen früh das Gegentor und dann läufst du dem Rückstand die ganze Zeit hinterher. Das ist nicht angenehm, gegen so eine gute Mannschaft", bilanzierte Marco Antwerpen bei "Magenta Sport".

Wir reden von zwei Vollzeitstellen, die da verbrannt worden sind Michael Welling

Der Osnabrücker Trainer gab auch zu: "Es tut uns gut, mal ein paar Tage durchzuatmen. Wir haben gesehen, dass wir ganz schön am Limit gewesen sind durch die Aufholjagd. Das kostet schon Körner."

Unter der Woche schrieb der "Kicker", dass dem VfL Osnabrück nach dem Abbrennen von 200 Bengalos gegen den SV Sandhausen eine saftige Geldstrafe von 70.000 Euro droht.

"Mich ärgert es ungemein, dass nach einer derart imposanten Choreo zum 50-jährigen Bestehen unseres Flutlichts mit einer solchen Aktion vieles kaputtmacht wird", schimpft Michael Wellung im "Kicker" über die Pyro-Show. Der 54-jährige VfL-Geschäftsführer betonte: "Wir reden von zwei Vollzeitstellen, die da verbrannt worden sind." Die Statistik zum Spiel

Osnabrück: Jonsson - Gyamfi, Müller, Wiemann - Niehoff (66. Goguadze), Kölle (58. Manu), Kayo (58. Henning) - Gnaase (58. Amoako), Badjie - Kehl

Bielefeld: Kersken - Lannert, Schneider, Großer, Oppie - Russo, Schreck, Corboz (90.+5 Felix), Grodowski (75. Young), Wörl (74. Kunze) - Kania (89. Sarenren-Bazee)

Schiedsrichter: Eric Weisbach (Halle (Saale))

Tor: 0:1 Russo (14.)

Gelb-Rote Karte: Müller (Osnabrück) wegen wiederholten Foulspiels (90.+4)

Gelbe Karten: Gnaase, Kayo (5), Wiemann - Großer

Zuschauer: 15.689 (ausverkauft)