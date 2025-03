Viktoria Köln hat nach dem 1:0-Sieg gegen Rot-Weiss Essen ein Unentschieden eingefahren. Bei Borussia Dortmund II gab es ein 1:1-Remis. Eigentlich zu wenig.

Erlösung für die Zweitvertretung von Borussia Dortmund: mit dem Ausgleich in der 80. Minute gegen Viktoria Köln beendete der BVB II die Torflaute nach fünf Spielen in einem Heimspiel ohne Treffer.

Das Remis gegen Viktoria Köln lässt die Borussen trotzdem sorgenvoll auf die Abstiegsränge blicken. Der Vorsprung beträgt gerade einmal zwei Zähler. Und: Mannheim (in Aue) und Sandhausen (gegen Cottbus) sind noch am Sonntag im Einsatz.

Jan Zimmermann, Trainer Borussia Dortmund II, sieht sein Team in einer schwierigen Lage. Er sagte nach dem 1:1 gegen Köln bei "Magenta Sport": "Für meine junge Mannschaft ist der Punkt eine Menge wert. Wir haben uns vor dem Rückstand nicht zurückwerfen lassen. Wenn du gegen Viktoria zurückliegst, kann das auch böse ausgehen. Wir sind in einer schwierigen Phase. Das merkt man. Wir haben uns mit dem Punkt in die Pause gekämpft. Unsere Offensivreihe hat nicht das ausgestrahlt, was ich mir gewünscht habe. Wir haben zu wenig kreiert. Patrick Göbel kann den jungen Spielern viel mitgeben. Wer 300 Drittligaspiele macht, hat hart gearbeitet."

Göbel rückte mit seinem 300. Einsatz auf Rang 9 der ewigen Rangliste in der 3. Liga: "Ich bin ein guter Arbeiter. Hätte ich das nicht gekonnt, hätte ich nicht so viele Spiele in der 3. Liga bestritten. Ich fühle mich gut und will helfen, dass wir in der Liga bleiben. Dann geht es nächste Saison in der 3. Liga weiter. Da habe ich Bock drauf. Ich habe viele Jahre Abstiegskampf mit Zwickau und Uerdingen mitgemacht. Wir müssen positiv bleiben. Wir haben viel fußballerisches Potenzial. Das müssen wir rauskitzeln."

Das fühlt sich an wie eine Niederlage. 9 Spiele, 27 Punkte sind nun das Ziel. Wir gehen volle Pulle weiter und stellen den Spielbetrieb nicht ein Olaf Janßen

Die Viktoria verpasste es derweil mit einem Sieg Big Points zu holen und bis auf drei Zähler an Rang drei heranzurücken. So sind es fünf Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsrang. "Es ist Wahnsinn, was wir an Torchancen verballert haben. Wir sind mehrmals in Überzahl auf die Dortmunder Abwehrreihe zugelaufen. Schade. Da war mehr drin", befand Viktoria-Sportchef Stephan Küsters gegenüber RevierSport.

Olaf Janßen, Trainer Viktoria Köln, drückte trotz der Enttäuschung weiter auf die Tube: "Wir können noch ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlen. Wir hatten leider einen katastrophalen Fehlpass im Mittelfeld, der zum Gegentor beim 1:1 führt. Das war schon bitter in den letzten Wochen im Hinblick auf die Punktausbeute. Das fühlt sich an wie eine Niederlage. 9 Spiele, 27 Punkte sind nun das Ziel. Wir gehen volle Pulle weiter und stellen den Spielbetrieb nicht ein."

Die Statistik zum Spiel Dortmund: Ostrzinski - Hüning, Lührs, Lelle, Kabar (46. Göbel) - Roggow, Eberwein, Wätjen (90.+2 Cherny), Foti (57. Diallo) - Paulina (46. Drakas), Elongo-Yombo (57. Reitz)

Köln: Dos Santos Haesler - Keita, Lofolomo, Dietz - Cabral, Eisenhuth, Sticker, May - Velasco (65. Bogicevic), El Mala (65. Cueto) - Lobinger (76. Güler)

Schiedsrichter: Michael Näther (Haselbachtal)

Tore: 0:1 Lobinger (51.), 1:1 Wätjen (80.)

Gelbe Karten: Paulina (4), Kabar (2), Eberwein (3), Foti (3), Göbel (5) - Sticker (3), Keita (2), Lofolomo (5)

Zuschauer: 1406