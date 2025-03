Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden endete mit 1:1-Remis. Das sagten die Trainer auf der Pressekonferenz.

Thomas Stamm, Trainer von Dynamo Dresden, fasste sich bei seiner Spielanalyse auf der Pressekonferenz kurz.

Er sagte nach dem 1:1 bei Rot-Weiss Essen: "Beide Mannschaften haben ihre guten Phasen im Spiel gehabt. Es hätten sowohl für Essen als auch für uns drei Punkte sein können. Wir hatten in der Schlussphase noch einmal gute Möglichkeiten. Aber am Ende bin ich mit dem Punkt sehr zufrieden. Ich habe die letzten Wochen von Essen verfolgt und wusste wie stark sie sind und wir schwer es hier werden würde."

Uwe Koschinat war dagegen, so wie man ihn kennt, sehr redselig.

RWE-Trainer Koschinat über...

... das 1:1 gegen Dynamo Dresden: "Ich glaube als Trainer bist du jetzt so ein bisschen schwanger und fragst dich: 'Bist du zufrieden oder wäre mehr drin gewesen?'. Ich glaube, dass man auch von der ersten Sekunde gemerkt hat, das hat dann auch vielleicht mit dem gemeinsamen Türkei-Aufenthalt zu tun, dass beide Mannschaften einen enormen Respekt voreinander hatten - und das nicht nur auf der sportlichen, sondern auch auf der persönlichen Ebene. Das Spiel war unheimlich zweikampfbetont."

... die erste Halbzeit: "Und natürlich, dass gehört auch zur Wahrheit, hatten wir unfassbaren Respekt vor der Qualität des Tabellenführers Dynamo Dresden. Es gab Phasen, in denen ich beobachten konnte, wie sich beide Teams versuchten ideal zu stellen und unbedingt verhindern wollten, irgendwelche Fehler zu machen. Wir haben kurz vor der Pause unser großes Momentum und da hätten wir durch diese Dreifach-Chance in Führung gehen können."





... den zweiten Durchgang: "In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen mehr Eins-gegen-Eins-Duelle zu gehen und grundsätzlich den Druck aufrechtzuerhalten, mit dem wir vor der Pause begonnen hatten. Wenn du dann das 1:0 machst und so ein Geschenk mit einem direkten Freistoß erhälst, dann musst du das besser ausspielen. Da haben wir uns super dämlich angestellt, dass wir den Ball gegen die Laufrichtung des Schützen spielen anstatt den Ball sauber zurückzulegen. Wir hatten danach noch eine hervorragende Konteraktion durch Eitschberger und Martinovic. Zur Wahrheit gehört auch das Eckenverhältnis von 2:11 oder 2:12. Da strahlte Dresden immer Gefahr aus. Da mussten wir sehr aufmerksam sein. Am Ende ist es ein leistungsgerechtes Ergebnis. Das Resultat ist eher ein Kompliment für uns auf der Basis des Weges, den wir zuletzt gegangen sind."