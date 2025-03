Rot-Weiss Essen trennte sich mit einem 1:1-Remis von Dynamo Dresden. José-Enrique Rios Alonso ist mit der Ausbeute in der Englischen Woche zufrieden.

Vier aus neun Punkten und vier Zähler Vorsprung vor den Sonntagsspielen auf den ersten Abstiegsplatz: So lautet das Ergebnis aus Sicht von Rot-Weiss Essen in der Englischen Woche.

Nach dem 1:0 gegen Mannheim und dem 0:1 in Köln folgte ein 1:1 gegen Dynamo Dresden.

RWE-Abwehrspieler José-Enrique Rios Alonso stellte sich nach dem Spiel in den Katakomben des Stadion an der Hafenstraße den Fragen der Medienvertreter.

Rios Alonso über...

... das Ergebnis gegen Dresden: "Wir sind mit dem 1:1 schon zufrieden. Klar: Wir hätten am liebsten wieder gewonnen und waren auch auf einem guten Weg, wenn wir nicht dieses blöde Gegentore kassiert hätten. Wir haben ganz viele Sachen richtig gemacht. Aber am Ende war es vielleicht ein gerechtes 1:1."

... das vermeintliche Foulspiel vor dem 1:1 an Mustafa Kourouma: "Aus meiner Position sah es so aus, dass er einen kleinen Schubser abgekriegt hat. Der Dresdner macht die Bewegung und schubst ihn. Aber der Schiedsrichter hat anders entschieden. Ganz ehrlich: Ich habe die Regel gar nicht richtig verstanden. Am Ende geht es 1:1 aus und gut ist. Den Punkt nehmen wir gerne mit."

... den Beginn des Spiels: "Es war am Anfang nicht der schönste Fußball. Aber wir standen hinten richtig, richtig gut und sind nach 30 oder 35 Minuten auch mit dem Ball gut ins Spiel reingekommen. Wir hatten dann die Aktionen vor der Halbzeit. Nach der Hälfte kommen wir auch gut rein und gehen in Führung. Dann stellen wir uns vielleicht ein wenig zu tief hinten rein. Nach dem 1:1 haben wir es wieder probiert, aber es hat leider nicht mehr gereicht für einen Sieg."





... die Ausbeute in der englischen Woche: "Wir nehmen jeden Punkt mit. Klar: Man wünscht sich neun von neun Punkten. Aber wir nehmen auch die vier von neun Zählern mit. Wir haben drei gute Partien hingelegt, gegen Viktoria Köln kassieren wir kurz vor Schluss unglücklich das 0:1. Wir können mit der Ausbeute zufrieden sein und darauf aufbauen. Jetzt geht es im Pokal gegen Oberhausen und dann wieder in der Liga weiter."

... den Blick auf die Tabelle: "An erster Stelle schauen wir sowieso nur auf uns. Aber man sieht es anhand der Ergebnisse, dass es von Woche zu Woche immer eng ist. Wenn wir aber unsere Leistungen auf den Rasen bringen, dann regeln wir das auch von uns aus und müssen auf keine anderen Mannschaften schauen."