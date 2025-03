Rot-Weiss Essen hat die englische Woche mit vier von neun möglichen Punkten abgeschlossen. Gegen Dynamo Dresden gab es ein 1:1-Remis.

Der Tabellenführer Dynamo Dresden holte beim 1:1-Unentschieden bei Rot-Weiss Essen erneut nur einen Punkt.

In der englischen Woche konnte der Spitzenreiter "nur" fünf von neun Punkten holen. RWE holte indes vier Zähler.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm scheint etwas genervt von den Aufstiegsfragen zu sein.

Bei "Magenta Sport" meinte er: "Jede Woche bekomme ich die gleiche Frage und richtig spannend wird sie erst am letzten oder zweitletzten Spieltag. Solange wir vorne mit dran sind, ist alles möglich. Wir sind seit ein paar Spielen ungeschlagen. Das gibt dir am Ende auch Mut. Das Ergebnis ist nicht entscheidend, sondern die Art und Weise und da bin ich in Summe zufrieden, weil es in eine gute Richtung geht." Genau genommen sind es vier Dynamo-Begegnungen ohne Niederlage.

Ahmet Arslan hat für Dynamo Dresden 53 Spiele absolviert, in denen er 31 Tore schoss und 14 weitere Treffer vorbereitete. In der laufenden Saison kommt Arslan für RWE auf 31 Pflichtspiele, zehn Tore und sechs Vorlagen

Zum Spiel sagte Stamm: Thomas Stamm, Trainer Dresden: "Wenn man die Chancen nimmt, ist es verdient für beide Seiten. Von beiden Mannschaften war es ein sehr guter Auftritt. Wir haben in Summe ein gutes, intensives Drittligaspiel gesehen."

Mit etwas Glück hätte sich Essen sogar den Sieg sichern können, aber RWE-Trainer Uwe Koschinat wollte "die Kirche im Dorf lassen". Mit dem 7. ungeschlagenen Heimspiel in Folge baute RWE den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf wieder vier Punkte aus.





Ahmet Arslan, Essener Torschütze, der seinen neunten Saisontreffer erzielte, meinte nach der Punkteteilung vor einer mit 19.300 Zuschauern ausverkaufen Hafenstraße gegen die Sachsen: "Ich bin nicht unzufrieden, aber ich spiele Fußball, um Spiele zu gewinnen. Wenn ich dann schon führe und ich weiß, es ist eigentlich schwierig gegen uns Tore zu erzielen, dann ärgere ich mich schon ein bisschen. Aber so wie wir in der Rückrunde spielen, ist es trotzdem auch wieder ein Schritt nach vorne."

Am kommenden Wochenende pausiert die 3. Liga wegen der Länderspielpause. Für RWE geht es im Niederrheinpokal-Halbfinale zu Rot-Weiß Oberhausen.