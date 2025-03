Nach zwölf Monaten durfte Niklas Castelle wieder in einem Ligaspiel starten. Aachen-Trainer Heiner Backhaus macht deutlich: Hier geht es nicht um Einzelschicksale.

Vor fast einem Jahr, am 30.03.2024, hat Niklas Castelle sein letztes Spiel von Beginn an absolviert. Der Gegner: Der SC Wiedenbrück. Damals schnürte Castelle noch für die Zweitgarnitur des FC Schalke 04 die Schuhe, Verletzungen bremsten ihn immer wieder aus, dennoch kam eine Offerte aus der 2. Bundesliga aus Ulm.

Doch auch beim SSV Ulm in der 2. Bundesliga setzte sich seine Pechsträhne fort und so kam er in vier Einsätzen auf nur 22 Minuten Spielzeit. Am Dienstag (11. März), beim 3:0 Sieg von Alemannia Aachen gegen FC Ingolstadt, stand der 22-Jährige nach einem langen Jahr wieder in der Startelf in einem Ligaspiel.

"Ich habe viel Scheiße fressen müssen, auch durch die Verletzung. Ich habe in Ulm nicht Fuß fassen können", sagt Castelle über seine Leidenszeit. Alemannia-Trainer Heiner Backhaus wollte den Stürmer im Winter, weil er ihn bei Schalke für außergewöhnlich hielt: "Ich habe ihn geholt, weil ich ihn aufgrund seines Talents immer überragend gut fand. Mit Schalke II hat er uns extrem geärgert und war nicht greifbar."

Doch auch bei Backhaus kam Castelle nur zu Kurzeinsätzen. Der Trainer kritisiert sein Spiel ohne Ball, sieht da noch deutliches Verbesserungspotenzial. Das habe er ihm auch unmissverständlich klargemacht. "Da geht noch viel mehr", fordert Backhaus von seinem Schützling.

"Vielleicht tat es mal ganz gut, dass ich ehrlich gesagt bekomme, was mir fehlt", sagt Castelle über das Feedback seines Trainers und ergänzt: "Man hadert mit sich und den Entscheidungen. Mit etwas Abstand tut mir das aber ganz gut. Gerade auch, weil ich noch jung bin. Mit 22 muss ich auch mal auf die Fresse fallen."

Backhaus spart nicht mit ehrlichen Worten, auch nicht mit Taten. So degradierte er etwa die einstige Nummer eins Marcel Johnen zur Nummer drei, setzte ihn zuletzt auf die Tribüne. "Ich habe das Gefühl, dass da einfach mehr Körperspannung sitzt", erklärt Backhaus. "Das ist ein Reifeprozess für ihn. Wenn er das annimmt, dann wird er mit Sicherheit auch wieder berücksichtigt. Das ist auch das Ziel. Wir müssen auch ein stückweit erziehen. Aber das alleinige Ziel ist, Alemannia Aachen in der Liga zu halten."

Gedanken über Verträge oder individuelle Befindlichkeiten dürften keine Relevanz haben: "Wir haben dafür keine Zeit: Wir sind zwei Punkte über dem Strich, waren letzte Woche auf dem Strich", demonstriert der Alemannia-Coach den Ernst der Lage. "Deswegen war es immer ein Zeichen, durch Nichtberücksichtigung dem ein oder anderen klarzumachen, dass es hier um viel mehr geht als um das persönliche Schicksal. Ich glaube, das ist bei jedem angekommen. Die Spieler sehen: Der Alte meint das wirklich ernst."

Nach dem Sieg gegen den FC Ingolstadt wird am Sonntag Hansa Rostock im Aachener Tivoli empfangen (16. März, 19:30 Uhr). Dort können die Kaiserstädter zeigen, dass die eindringliche Nachricht des Trainers angekommen ist.