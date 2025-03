Rot-Weiss Essen 14:00 Dynamo Dresden 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Der unfassbar enge Abstiegskampf in der 3. Liga geht in die nächste Runde: Nach dem Sieg des VfB Stuttgart II in Saarbrücken hat RWE als Elfter nur drei Zähler Vorsprung auf die rote Zone.

Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Liga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Saarländer verloren am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart II mit 0:2 (0:2) und bleiben damit zwei Zähler hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden. Am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport) könnte nun Energie Cottbus am FCS vorbeiziehen, dafür reicht dem Aufsteiger beim SV Sandhausen ein Punkt. Mirza Catovic (35.) brachte die Gäste in Führung, noch vor der Pause erhöhte Mohamed Sankoh (43.). Während Saarbrücken die zweite Niederlage in Folge kassierte, verließen die Schwaben mit ihrem neunten Saisonsieg zumindest vorübergehend die Abstiegsränge. Der Kampf um den Klassenerhalt hat es in sich. Waldhof Mannheim, aktuell 17. und auf dem ersten Abstiegsplatz, trennen nur drei Punkte vom Tabellen-11. Rot-Weiss Essen. SV Sandhausen, der 18. der Liga, hat nur vier Zähler Rückstand auf RWE. Es bleibt unfassbar spannend. Für Saarbrücken war es die erste Heimniederlage nach sieben (!) Monaten. "Das ist alles viel zu wenig, wenn man aufsteigen will", ärgerte sich Torhüter und Kapitän Phillip Menzel bei "Magenta Sport". Sein Trainer Rüdiger Ziehl gab auch offen zu: "Das hatten wir uns alle anders vorgestellt: Mannschaft, Trainer, Fans. Von daher ist natürlich Unzufriedenheit da, dass wir die Position nicht verbessern konnten. Trotzdem werden wir uns da rausziehen. Das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Es gibt Momente, die schöner sind. Aber es gibt auch Momente, die deutlich ekelhafter sind. Wir sind auf dem 2. Tabellenplatz, vielleicht morgen, übermorgen auf dem 3. Trotzdem ist das eine gute Position, wo viele, viele Mannschaften mit uns tauschen wollen." Die Statistik zum Spiel Saarbrücken: Menzel - Fahrner, Becker (46. Wilhelm), Sonnenberg, Rizzuto - Sontheimer (70. Schmidt), Vasiliadis (31. Civeja), Krahn (78. Gourichy), Multhaup, Rabihic - Krüger (46. Feiertag). - Trainer: Ziehl Stuttgart II: Seimen - Groiß, Reichardt, Nothnagel - Boakye (62. Meyer), Sessa, Catovic (63. Mack), Hofmann (79. Herwerth) - Ulrich, Malanga - Sankoh (84. Di Benedetto). - Trainer: Fiedler Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) Tore: 0:1 Catovic (35.), 0:2 Sankoh (43.) Gelbe Karten: Rizzuto (5), Sontheimer (2) - Sankoh (3), Sessa (2), Ulrich (2), Groiß (3), Meyer (3) Zuschauer: 12.821

