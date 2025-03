Ab 14 Uhr rollt der Ball im Stadion an der Hafenstraße: Rot-Weiss Essen empfängt Drittliga-Spitzenreiter Dynamo Dresden. Wir haben die Aufstellungen.

Nach sieben Spielen ohne Niederlage endete für Rot-Weiss Essen diese fulminante Serie. Beim FC Viktoria Köln gab es unter der Woche eine 0:1-Pleite.

Nur wenige Tage später hat RWE die Chance eine neue Erfolgsserie zu starten. Dynamo Dresden gastiert am Samstag (15. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Stadion an der Hafenstraße. Das Haus ist mit 19.300 Zuschauern ausverkauft!

Im Vergleich zum 0:1 in Köln verändert RWE-Coach Uwe Koschinat seine Elf ein wenig. Tom Moustier kommt für Jimmy Kaparos, Mustafa Kourouma für Tobias Kraulich, Lucas Brumme für Matti Wagner und Ramien Safi für Kaito Mizuta in die Startelf. Bei Dynamo Dresden sitzt Vinko Sapina, Ex-RWE-Kapitän, auf der Bank.

Die Aufstellungen im Überblick

Rot-Weiss Essen: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kourouma - Eitschberger, Gjasula, Moustier, Brumme - Safi, A. Arslan, Martinovic

Es fehlen: Celebi (Sehnenverletzung), Kaiser (Knie-OP), Kraulich (Gelb-Rot-Sperre), Swajkowski (Außenbandriss im Sprunggelenk), Wintzheimer (Aufbautraining nach Syndesmosebanriss)

Sperren drohen: Eitschberger, Gjasula (beide 4 Gelbe Karten)

Dynamo Dresden: Schreiber - Sterner, Hoti, Bünning, Risch - N. Hauptmann, Casar - Boeder, Meißner, Baur - Kutschke

Es fehlen: Lehmann (Rückenprobleme), Oehmichen (Reha nach Schulterverletzung)

Sperren drohen: Heise, Kubatta, T. Menzel, Sapina (alle 4 Gelbe Karten)

Das sagten die Trainer vor dem Spiel

Uwe Koschinat, Rot-Weiss Essen: "Der Spitzenreiter reist an die Hafenstraße. Insofern sind die Vorzeichen sehr, sehr klar. Dresden hat keine überragende Auswärtsstatistik, sie haben aber zuletzt in Aachen gewonnen. Der Aufstieg ist das erklärte Ziel. Sie sind auf jeder Position doppelt stark besetzt. Im Verlaufe des Spiels können sie immer energiereich nachlegen. Die Dynamos verfügen über ein spielstarkes Mittelfeld und bauen in der Defensive sehr strategisch und intelligent das Spiel auf. Wenn man sie spielen lässt, dann sind sie nur schwer zu bezwingen. Es kommt eine Top-Mannschaft an die Hafenstraße. Wir brauchen in allen Teilbereichen einen absolut herausragenden Tag."

Thomas Stamm, Dynamo Dresden: "Da kommt eine sehr stabile Mannschaft auf uns zu. RWE hat gute und clevere Wintertransfers getätigt, sie tun RWE gut. Sie spielen anders als im Trainingslager. Essen ist kompakt und diszipliniert. Es ist schwer, Chancen zu kreieren. Sie haben wenig Gegentore kassiert. Da wartet eines der formstärksten Teams auf uns. Sie haben das zuletzt sehr, sehr gut gemacht."