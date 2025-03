Die guten Nachrichten bezüglich der Personalplanung bei Rot-Weiss Essen gehen weiter. Diesmal betrifft dies das Trainerteam.

Der Monat März wird in der Saison 2024/2025 bei Rot-Weiss Essen zum "Monat der Vertragsverlängerungen" werden. Denn es gibt wieder erfreuliche Nachrichten von der Hafenstraße zu verkünden.

Wie RevierSport aus dem rot-weissen Umfeld erfuhr, hat nach den Torhütern Jakob Golz, Felix Wienand und Abwehrspieler José-Enrique Rios Alonso nun auch ein wichtiges Mitglied des Trainerteams seinen Vertrag verlängert.

Es handelt sich um Torwarttrainer Manuel Lenz. Das Arbeitspapier des 40-Jährigen wäre am Saisonende ausgelaufen. Doch wie RS weiß, hat der Coach von Golz, Wienand und Ole Springer seinen Kontrakt bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

Lenz ist seit dem 1. Januar 2016 bei Rot-Weiss Essen als Torwarttrainer tätig und damit noch vor Teammanager Carsten Wolters (Amtsantritt: 1. Juli 2016, Anm. d. Red.) das dienstälteste Mitglied im RWE-Staff. Er geht also in seine zehnte RWE-Saison!

Der gebürtige Herner ist maßgeblich für die Weiterentwicklung von Jakob Golz, der mittlerweile zu den besten Keepern der 3. Liga zählt, aber auch von dessen Ersatzmann Felix Wienand, verantwortlich.

Seit dem 1. Juli 2023 ist Lenz, der für Rot Weiss Ahlen einst 18 Mal in der 2. Bundesliga das Tor hütete und über 50 Regionalliga- sowie 100 Oberliga-Einsätze verbuchte, auch Torwart-Koordinator des rot-weissen Nachwuchsleistungszentrums.

Die Siegesserie von Rot-Weiss Essen ist gerissen. Am Mittwochabend unterlag RWE bei Viktoria Köln nach einem späten Gegentor mit 0:1, bleibt aber in der 3. Liga auf Platz elf. Für Schlagzeilen sorgte vor der Partie eine bundesweite Razzia der Bundespolizei. 470 Beamte durchsuchten Wohnungen, aber auch Räumlichkeiten von Rot-Weiss Essen. Die Hintergründe erläutern wir in unserem RWE-Talk vonne Hafenstraße.

Der RWE-Kader in der Übersicht - inklusive Vertragsüberblick (vorausgesetzt, RWE hält die 3. Liga):

Tor: Jakob Golz (Vertrag bis zum 30. Juni 2027), Felix Wienand (bis 30. Juni 2028), Ole Springer (Vertrag läuft am Saisonende aus)

Rechtsverteidiger: Julian Eitschberger (bis zum Saisonende von Hertha BSC ausgeliehen), Eric Voufack (Vertrag läuft am Saisonende aus), Nils Kaiser (Vertrag bis zum 30. Juni 2026)

Linksverteidiger: Matti Wagner (bis zum Saisonende von Greuther Fürth ausgeliehen), Lucas Brumme, Ekin Celebi (beide Verträge laufen am Saisonende aus)

Innenverteidiger: Michael Schultz, Tobias Kraulich (beide Verträge bis zum 30. Juni 2026), Mustafa Kourouma (Vertrag läuft am Saisonende aus), Jose Enrique Rios Alonso (bis zum 30. Juni 2028)

Defensives Mittelfeld: Tom Moustier, Jimmy Kaparaos, Gianluca Swajkowski (alle Verträge sind bis zum 30. Juni 2026 gültig), Klaus Gjasula (Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt bis zum 30. Juni 2026)

Offensives Mittelfeld: Ahmet Arslan, Torben Müsel (beide Verträge sind bis zum 30. Juni 2026 gültig), Thomas Eisfeld (Vertrag läuft am Saisonende aus)

Offensive Flügel: Joseph Boyamba (läuft am 30. Juni 2025 aus), Ramien Safi, Kelsey Owusu (beide Verträge sind bis zum 30. Juni 2026 gültig), Kaito Mizuta (Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt bis zum 30. Juni 2026), Dion Berisha (aktuell an SGV Freiberg ausgeliehen, Vertrag bis zum 30. Juni 2027 gültig)

Angriff: Manuel Wintzheimer (bis zum Saisonende vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen), Moussa Doumbouya (Vertrag läuft am Saisonende aus), Dominik Martinovic (Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt bis zum 30. Juni 2026)

Zur Info: Stürmer Marek Janssen besitzt ab dem 1. Juli 2025 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027