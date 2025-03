Alemannia Aachen empfängt am Sonntag zum Abschluss des 29. Drittliga-Spieltags Hansa Rostock. Der Tivoli wird sehr, sehr gut gefüllt sein.

Aufatmen bei Alemannia Aachen: Nach dem 3:0 Erfolg beim FC Ingolstadt beendete der Aufsteiger eine Durststrecke von sieben sieglosen Spielen in Folge. Und der Dreier war auch bitter nötig.

Hätten die Aachener bei den Bayern nicht gewonnen, dann stünden sie auf einem Abstiegsplatz. So besitzt die Alemannia noch einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, den der SV Sandhausen innehat.

Mit einem Heimsieg gegen Hansa Rostock will die Alemannia den auf allen Ebenen überzeugenden 3:0-Erfolg in Ingolstadt vergolden. Rund 27.000 Fans, davon gut 3000 Rostocker, werden auf dem Tivoli erwartet, wenn am Sonntag (16. März) ab 19.30 Uhr unter Flutlicht der Ball rollt.

"Wir hatten Effizienz im Spiel, sind dominant aufgetreten, hatten sehr viel Energie mit und gegen den Ball. Auch fußballerisch war das auf diesem hochwertigen Rasen top. Die Mannschaft hatte einfach die nötige Geilheit auf den Sieg. Wir müssen das Spiel abhaken, das ist jetzt vorbei", betonte Heiner Backhaus nach dem FCI-Spiel.

Nicht mit dabei war Marcel Johnen. Der Aufstiegstorwart wurde in dieser Saison von der Nummer eins zur drei degradiert. Im Aachener Tor steht Jan Olschwosky und dessen Vertreter ist Elias Bördner. Eine bittere Phase in der Karriere des 22-jährigen Johnen.

Die Rostocker sind vor der Reise auf den Tivoli gut drauf. Der Rückstand auf Platz drei beträgt nur fünf Punkte. Trotz des aktuellen Aufwärtstrends lassen sich auch bei der Truppe von der Ostsee, die gegen die Alemannia im Hinspiel mit 1:2 den Kürzeren zog, Schwachstellen ausmachen.

"Auswärts hatten sie nicht diese Wucht wie im eigenen Stadion", erkennt auch Backhaus. In der Tat hat der FC Hansa die drittwenigsten Auswärtstore geschossen und liegt in der Gasttabelle nur auf Rang 15.

Backhaus: "Mein Trainerkollege Daniel Brinkmann wird sicherlich nicht nach Aachen kommen, um dann 90 Minuten tief zu stehen. Wir dürfen uns nicht größer machen als wir sind – aber auch nicht kleiner."

Vier Spieler auf der Kippe, Trainer bei Anton Heinz zuversichtlich

Einordnen musste Backhaus wiederum erst einmal sein Personal, da im Anschluss an das Ingolstadt-Spiel doch so einige Wehwehchen dazugekommen waren.

"Kevin Goden und Leandro Putaro fallen definitiv aus. Bei Anas Bakhat müssen wir schauen, ob es ein leichter Muskelfaserriss oder nur eine Zerrung ist. Im zweiten Fall könnte er gegen Rostock dabei sein", wagt der Coach eine Prognose. Ungewiss sind derweil auch die Einsätze von Felix Meyer (Hüftbeugerprobleme), Nils Winter (Rückenschmerzen) und dem zuletzt starken Anton Heinz. "Anton hat mit Leistenproblemen zu kämpfen und seit Ingolstadt noch nicht mit dem Team trainiert. Er hat aber schon wieder Sprints durchgeführt, daher bin ich zuversichtlich, dass es reichen wird", informiert der Alemannia-Trainer.