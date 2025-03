Rot-Weiss Essen empfängt am Samstag (15. März, 14 Uhr) Dynamo Dresden. Nach der Niederlage bei Viktoria Köln will RWE zurück in die Erfolgsspur.

"Wir sind ausverkauft. 19.300 Zuschauer kommen. Damit ist das Stadion an der Hafenstraße nach dem Spiel gegen Alemannia Aachen ein zweites Mal in dieser Saison voll besetzt", sagte Henrik Lerch, RWE-Pressesprecher, vor der Spieltagskonferenz.

Wenn ein Stadion ausverkauft ist, dann muss auch ein attraktiver Gegner zu Gast sein. Und, ja: Rot-Weiss Essen empfängt den Spitzenreiter Dynamo Dresden (Samstag, 15. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker).

Nach zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage und 19 von 21 möglichen Punkten erwischte es RWE unter der Woche bei Viktoria Köln. 0:1 unterlagen die Essener - und verloren auch Tobias Kraulich (Gelb-Rot).

Neben ihm werden gegen Dresden auch noch die Langzeitverletzten Ekin Celebi, Gianluca Swajkowski, Manuel Wintzheimer und Nils Kaiser fehlen. Tom Moustier hat seine Gelbsperre abgesessen.





RWE-Trainer Uwe Koschinat über...

... Dynamo Dresden: "Der Spitzenreiter reist an die Hafenstraße. Insofern sind die Vorzeichen sehr, sehr klar. Dresden hat keine überragende Auswärtsstatistik, sie haben aber zuletzt in Aachen gewonnen. Der Aufstieg ist das erklärte Ziel. Sie sind auf jeder Position doppelt stark besetzt. Im Verlaufe des Spiels können sie immer energiereich nachlegen. Die Dynamos verfügen über ein spielstarkes Mittelfeld und bauen in der Defensive sehr strategisch und intelligent das Spiel auf. Wenn man sie spielen lässt, dann sind sie nur schwer zu bezwingen. Es kommt eine Top-Mannschaft an die Hafenstraße. Wir brauchen in allen Teilbereichen einen absolut herausragenden Tag."

... einen möglichen Kraulich-Ersatz: "Das Fehlen wird Tobias Kraulich natürlich sehr wurmen. Gegen seinen Ex-Klub will man immer spielen. Mustafa Kourouma spielt dieselbe Position und ist somit immer eine Alternative. Aber wir haben auch andere Alternativen, die formstark sind. Ich bitte um Verständnis, dass ich hier auf der Pressekonferenz nicht unsere Mannschaftsaufstellung preisgeben werde."

... Thomas Eisfeld und Torben Müsel: "Thomas wird definitiv im Kader sein. Das ist ein erster Schritt für ihn, näher an Spielzeiten zu kommen. Ein Torben Müsel in einer Top-Verfassung gehört auf den Platz. Eine Startelf-Nominierung gegen Köln hätte einen Einsatz gegen Dresden wahrscheinlich ausgeschlossen. Er stand aber nicht in der ersten Elf. Mal schauen, wie wir uns entscheiden werden. Wir haben mehrere Ideen."

... Kaito Mizuta: "Mit zwölf Kilometern, inklusive einer unglaublichen Intensität, war Kaito unser laufstärkster Spieler in Köln und auch der ganzen bisherigen Saison. Er hat in Köln einen Laufrekord für uns aufgestellt. Er kann unfassbar viel laufen. Wenn dein laufstärkster Spieler in der Schublade ist, dass er nur als Einwechselspieler funktioniert, dann passt das nicht zusammen. Auf der anderen Seite muss man komplex denken. Er gehört zu den Spielern, die sofort funktionieren und wo auch das Publikum mitgeht. Bei dieser Personalie ist es für mich als Trainer auch sehr herausfordernd."

Es war schon eine gewisse Wut im Bauch zu spüren. Die Spieler sind sehr selbstkritisch mit der Niederlage umgegangen. Sie wissen auch, dass wir sowohl persönlich als auch als Gruppe nicht auf dem Niveau der vergangenen Spiele agiert haben. Uwe Koschinat

... Dominik Martinovic' Torflaute - neun Spiele, kein Treffer: "Er war nach dem Spiel angefressen. So eine starke Aktion zu haben und sich nicht zu belohnen, sondern den Ball an den Pfosten zu hauen, ist schon bitter. Das war ja kein Abstauber oder dergleichen. Er genießt meine volle Rückendeckung, weil ich weiß, dass er ein sehr wichtiger Spieler für die Jungs drumherum ist. Das reine Toreschießen mache ich nicht zum Thema, um ihn nicht unnötig unter Druck zu setzen. In anderen Vereinen hatte Dominik häufig einen Partner an seiner Seite, der ihn entlastet hat. So kam er freier zum Abschluss. Bei uns spielt er anders. Er macht Räume frei und ist ein wichtiger Anläufer. Manchmal brauchst du einen Dosenöffner, vielleicht einen Ball, der dir vor die Füße fällt. Vielleicht schon gegen Dresden."

Die Siegesserie von Rot-Weiss Essen ist gerissen. Am Mittwochabend unterlag RWE bei Viktoria Köln nach einem späten Gegentor mit 0:1, bleibt aber in der 3. Liga auf Platz elf. Für Schlagzeilen sorgte vor der Partie eine bundesweite Razzia der Bundespolizei. 470 Beamte durchsuchten Wohnungen, aber auch Räumlichkeiten von Rot-Weiss Essen. Die Hintergründe erläutern wir in unserem RWE-Talk vonne Hafenstraße.

... die Reaktion der Mannschaft auf das Ende der Erfolgsserie: "Es war schon eine gewisse Wut im Bauch zu spüren. Die Spieler sind sehr selbstkritisch mit der Niederlage umgegangen. Sie wissen auch, dass wir sowohl persönlich als auch als Gruppe nicht auf dem Niveau der vergangenen Spiele agiert haben. Trotzdem habe ich der Mannschaft gesagt, dass wir hier gegen einen Aufstiegskandidaten gespielt haben und trotz einer schlechteren Leistung von uns dem Sieg oder Punktgewinn gar nicht so weit entfernt waren. Das ist auch ein Fortschritt und eine Weiterentwicklung. Wir haben davor echt viele Spiele gewonnen, wo gegnerische Trainer gesagt haben, dass das Ergebnis ungerecht war. Jetzt war es vielleicht umgekehrt. Entscheidend wird das Spiel gegen Dresden sein."