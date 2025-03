RWE-Talk: Ende der Serie, Gründe für Hoffnung, nach Razzia bundesweit in Schlagzeilen

Eine turbulente Woche liegt hinter RWE. Erst der emotionale Dreier gegen Mannheim, dann die Razzia gegen RWE-Fans wegen der Rostock-Randale. Und nun das Ende der Serie. Es gibt viel zu besprechen.

Die Serie von sieben ungeschlagenen Spielen in der 3. Liga bei Rot-Weiss Essen ist gerissen. Bei Viktoria Köln unterlag RWE am Mittwoch mit 0:1. Der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz, den aktuell der SV Sandhausen inne hat, beträgt vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden vier Zähler.

Trotz des Rückschlages gibt es aber viele Gründe, die Hoffnung machen. Da wäre auf der einen Seite die schwächelnde Konkurrenz, zum Beispiel aus Sandhausen.

Zum anderen aber die gefestigte Basis bei RWE, die keinen gesteigerten Anlass zur Sorge gibt. Denn auch in Köln wäre mehr drin gewesen, anders als in den vorangegangenen Partien war das Quäntchen Glück diesmal nicht auf Essener Seite. Aber das benötigt man in dieser wahnsinnig engen Liga auch.

Wir sprechen darüber in unserer neuen Folge von „Vonne Hafenstraße – Inside RWE“ mit Moderatorin Katrin Böcker, RWE-Reporter Martin Herms und RevierSport-Redakteur Christian Brausch.

Die Siegesserie von Rot-Weiss Essen ist gerissen. Am Mittwochabend unterlag RWE bei Viktoria Köln nach einem späten Gegentor mit 0:1, bleibt aber in der 3. Liga auf Platz elf. Für Schlagzeilen sorgte vor der Partie eine bundesweite Razzia der Bundespolizei. 470 Beamte durchsuchten Wohnungen, aber auch Räumlichkeiten von Rot-Weiss Essen. Die Hintergründe erläutern wir in unserem RWE-Talk vonne Hafenstraße.

Auch ein Thema in der Folge: Die großangelegte Razzia gegen mutmaßliche Gewalttäter aus den Fangruppen von Hansa Rostock und Rot-Weiss Essenan der rund 450 Bundespolizisten im Einsatz waren. Im Oktober lieferten sich Zuschauer von Rot-Weiss Essen und Hansa Rostock auf dem Weg zum Drittligaspiel eine brutale Schlägerei. Laut Bundespolizei war es eine gezielte Verabredung. RWE ist dadurch mal wieder bundesweit negativ in den Schlagzeilen.

Vonne Hafenstraße: Jetzt kostenlos abonnieren!

Bei „Vonne Hafenstraße – Inside RWE“ nehmen wir die wichtigste Spielszene des jüngsten Spiels von Rot-Weiss Essen auseinander, diskutieren, was den Verein in der Woche bewegt hat und was passieren muss, damit RWE das nächste Spiel gewinnt!





Eine neue Folge gibt es nach jedem Spieltag auf Youtube und auf jeder Podcastplattform, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns und klickt auf die Youtube-Glocke, dann verpasst Ihr keine Folge.