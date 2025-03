Olaf Janßen wird sich am Saisonende nach viereinhalb Jahren beim FC Viktoria Köln als Cheftrainer verabschieden. Vielleicht noch mit einem Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Nach dem 1:0-Sieg über Rot-Weiss Essen beträgt der Rückstand des FC Viktoria Köln nur noch sechs Punkte auf Aufstiegsrelegationsplatz drei, den der FC Energie Cottbus innehat.

Olaf Janßen, Erfolgscoach der Viktoria, wird den Verein am Saisonende nach viereinhalb Jahren verlassen und an seinen aktuellen Assistenten Marian Wilhelm übergeben. Vielleicht wird Janßen eine Zweitliga-Mannschaft überreichen. Unrealistisch ist dies nicht mehr

"Es ist mir völlig egal, wie viele Punkte wir haben. Die Jungs wissen, dass es noch zehn Spiele sind. Es soll keiner auf die Idee kommen, irgendein Spiel zu verschenken. 30 Punkte sind noch zu vergeben. Da erwarte ich, dass wir so viele Punkte einsammeln wie möglich. Was dann dabei herauskommen wird, werden wir sehen. Ich bin mir sicher, dass die Jungs weiter brennen. Und: ein Riesenlob wie die Mannschaft, die seit zwei, drei Wochen ersatzgeschwächt ist, hier gegen Rot-Weiss Essen agiert hat", sagte Janßen.

Der 58-Jährige, der von 2006 bis 2008 selbst als Sportdirektor und Interimstrainer für RWE arbeitete, hatte auch einige warme Worte für seinen Ex-Klub und Uwe Koschinat übrig.





Janßen: "Ich weiß, in welcher Situation Uwe Rot-Weiss Essen übernommen hat, wie der Verein dastand, wie die Mannschaft dastand. Jeder von uns kann die Tabelle lesen, es ist absolut abartig, was da unten passiert. Aber RWE ist so stabil und die Mannschaft ist bereit, mit allem was sie hat, zu verteidigen. Man bekommt gegen RWE in den letzten Wochen kaum eine Torchance. Das ist der Nährboden. Der Verein und die Zuschauer stehen immer hinter dem Team. Ihr seid gewappnet. Da RWE meine erste Station im Profifußball war, kann ich sagen, dass ich Essen von Herzen die Daumen drücke."

Für die Viktoria geht es am Samstag (15. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) mit einem Auswärtsspiel bei der Reserve von Borussia Dortmund weiter. Es folgen Ingolstadt, Unterhaching und Stuttgart II als Gegner - wer weiß, wo sich Janßen mit seiner Mannschaft nach diesen Partien wiederfinden wird. Vielleicht schon sehr nah an Platz drei.