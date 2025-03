Rot-Weiss Essen unterlag beim FC Viktoria Köln mit 0:1. Routinier Klaus Gjasula nennt die Gründe, die zur RWE-Niederlage führten.

Klaus Gjasula erlebte seine erste Niederlage im Trikot von Rot-Weiss Essen. Denn zur Erinnerung: der 35-jährige Winter-Zugang fehlte noch zum Jahresauftakt beim 0:2 bei Alemannia Aachen.

Mit Gjasula folgte die Erfolgsserie von sieben Spielen in Folge ohne Niederlage. Nun erwischte es auch Gjasula: beim 0:1 bei Viktoria Köln erlebte er seine erste Niederlage mit RWE aktiv auf dem Rasen.

Wir haben mit dem defensiven Mittelfeldspieler der Essener gesprochen.

Klaus Gjasula über...

... die 0:1-Niederlage:" "Gefühlt war es so ein Spiel, wer das erste Tor macht, gewinnt die Partie auch. Wir hauen den Ball durch Dominik Martinovic an den Pfosten, die Viktoria durch Malek El Mala an den Innenpfosten. Am Ende gewinnen sie das Spiel mit 1:0. Wir hatten aber auch noch Chancen auf das 1:1. An diesem Tag sollte es einfach nicht sein. Aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass wir in den letzten Wochen viele enge Spiele auf unsere Seite gezogen haben. Deshalb gilt: Mund abputzen und weiter geht's.

... die RWE-Idee für das Spiel bei der Viktoria: "In der ersten Halbzeit standen wir schon zu tief. Aber wir haben uns die Viktoria angeschaut und wir wussten, dass es ihr Spiel ist, wenn der Gegner draufgeht. Das wollen sie, weil sie dann gefährlich in den Rücken der Abwehr spielen. Sie haben sehr schnelle Leute vorne. Wir wollten diese Situationen vermeiden. Aber wir haben allgemein kein gutes Spiel in der ersten Halbzeit gemacht. Wahrscheinlich sah es von außen noch schlimmer aus als es war. Die zweite Hälfte war besser. Sie waren mit Sicherheit dem 1:0 nicht näher als wird. Aber so ist der Fußball. Wir verlieren das Spiel mit 0:1.

... die Rotation des Trainers: "Wichtige Spieler haben gefehlt. Keine Frage. Trotzdem würde es den Spielern, die reingekommen sind, nicht gerecht werden. Es hat nicht daran gehakt. Wir haben als Mannschaft ein bisschen anders agiert. Es ging eher mehr um Viktorias Spielweise. Wir haben uns anders positioniert und sind nicht so forsch - wie von uns gewohnt - draufgegangen. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt."





... das kommende Wochenende: "Die Körner sind noch da. Die anderen Mannschaften spielen ja auch eine englische Woche. Dynamo Dresden ist ein Brocken. Sie haben auch ihre Qualitäten. Aber diese haben wir auch. In dieser Liga ist in jedem Spiel alles möglich. Bei uns Zuhause an der Hafenstraße mit unseren Fans im Rücken ist immer alles möglich."

... den Blick auf die Tabelle: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht auf die Tabelle schaue. Aber es bringt halt nichts. Das ist das Problem. In zwei Wochen sind es vielleicht zwei Punkte und in vier Wochen acht Zähler Vorsprung. Ich weiß es nicht. Solange alles so eng ist, bringt es nichts, nach jedem Spiel auf die Tabelle zu schauen, weil du dich dann verrückt machst. Am Ende ist es so, dass du einfach deine Hausaufgaben machen musst. In den letzten Wochen haben wir das sehr gut gemacht. Jetzt haben wir ein Spiel verloren und brauchen den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Es war doch klar, dass wir nicht durchmarschieren."