Viktoria Köln gegen Rot-Weiss Essen: Ab 19 Uhr geht es im Sportpark Höhenberg los. Wir haben die letzten Informationen.

Rot-Weiss Essen will seine Erfolgsserie verlängern. RWE ist seit sieben Spielen ungeschlagen und holte in dieser Zeit sechs Siege und spielte einmal - 1:1 gegen Unterhaching - Remis.

Am Mittwoch (12. März, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es bei Viktoria Köln weiter. Die Viktoria kriselt ein wenig und hat nur einen Sieg aus den letzten fünf Partien eingefahren.

Zudem hat Cheftrainer Olaf Janßen große personelle Probleme. RWE muss derweil von seinen Erfolgsgaranten der letzten Wochen nur auf den gelbgesperrten Tom Moustier verzichten. Essens Coach nimmt, inklusive Moustier, drei Wechsel vor. Für Moustier beginnt Jimmy Kaparos, für Ramien Safi und Lucas Brumme beginnen Kaito Mizuta und Matti Wagner.

Hier die Aufstellungen:

Viktoria Köln: Dudu - Sticker, L. Dietz, Keita - May, Lofolomo, Engelhardt, Lopes Cabral - Velasco, Güler, Lobinger

Bank: Rauhut, Schulz, Handle, Vrenezi, de Meester de Tilbourg, Cueto, Eisenhuth, Carella, M . El Mala

Es fehlen: S. El Mala, Fritz, Pöpperl (alle Muskelfaserriss), Suheyel Najar (muskuläre Probleme), Greger (5. Gelbe Karte), Aydin, Koronkiewicz, Fritz, Plöger, Perri (alle krank)

Sperren drohen: Güler, Lofolomo (beide Gelbe Karten), Lopes Cabral (neun Gelbe Karten)

Rot-Weiss Essen: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Kaparos, Wagner - Mizuta, Arslan, Martinovic

Bank: Wienand, Safi, Brumme, Kourouma, Voufack, Müsel, Owusu, Doumbouya, Boyamba

Es fehlen: Celebi (Sehnenverletzung), Kaiser (Knie-OP), Moustier (5. Gelbe Karte), Swajkowski (Außenbandriss im Sprunggelenk), Wintzheimer (Aufbautraining nach Syndesmosebandanriss)

Sperren drohen: Eitschberger, Gjasula (beide 4 Gelbe Karten)

Das sagten die Verantwortlichen vor dem Spiel

Uwe Koschinat, Trainer von Rot-Weiss Essen: "Viktoria ist sportlich sehr stark. Schon zu Regionalliga-Zeiten war es so, dass sie diese Auswärtsatmosphäre kennen, das macht denen nichts aus. Im Gegenteil: Es verführt den Gast dazu, das Spiel wie ein Heimspiel anzugehen. Das liegt der Viktoria. Man sieht auch, wie gefestigt diese Viktoria ist. Sie holten Punkte in Dresden und in Rostock: mit Atmosphären haben sie kein Problem.

Vor der Saison haben viele die Viktoria als Abstiegskandidaten genannt. Doch das Gegenteil ist eingetroffen. Sie spielen eine herausragende Saison. Aufgrund der zuletzt angespannten Personallage reicht es vielleicht nicht ganz nach oben, aber die Saison ist auch so top."

Stephan Küsters, Sportchef des FC Viktoria Köln: "Rot-Weiss Essen ist natürlich im Flow und gut drauf. Wir haben einige personelle Probleme und eine Ergebniskrise. Aber das dürfen keine Ausreden sein. Alle wollen immer spielen und jetzt hat auch die zweite Reihe die Chance sich zu zeigen. Wir brauchen noch einige Punkte. Und in dieser Liga geht alles. Da können wir auch gegen Essen punkten. Ich habe immer davor gewarnt, im positiven Sinne durchzudrehen. Wir benötigen zunächst die 45 Punkte. Deshalb schaue ich immer wieder nach unten. Da ist das Feld extrem eng zusammengerückt. Ich bin von unseren Jungs aber überzeugt, dass wir die Punkte noch holen werden. Die Tabelle darf man auf jeden Fall nicht aus dem Auge verlieren. Wenn bei uns alle Mann an Bord sind, dann wird es auch wieder in die andere Richtung gehen."