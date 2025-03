Rot-Weiss Essen spielt am Mittwochabend (12. März, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim FC Viktoria Köln. Uwe Koschinat muss seine zuletzt erfolgreiche Elf umbauen.

1333 Fans von Rot-Weiss Essen haben sich bis dato - Stand: Dienstag, 11. März, 14 Uhr - mit Eintrittskarten für das Auswärtsspiel am Mittwoch (12. März, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim FC Viktoria Köln eingedeckt.

Am Ende dürften es mit Sicherheit 2000 bis 3000 Essener sein, die ihr Team in die Domstadt begleiten und unterstützen werden.

Diese RWE-Fans werden dann mit den verletzten Ekin Celebi, Nils Kaiser, Gianluca Swajkowski und Manuel Wintzheimer sowie dem gelbgesperrten Tom Moustier fünf Spieler nicht auf dem Rasen sehen. Die große Frage: Wer ersetzt den in den letzten Wochen so überragenden RWE-Mittelfeld-Motor und Einwurf-Maschine Moustier?

Wer den Finger hebt und die Antwort Torben Müsel verlauten lässt, liegt jedenfalls daneben. "Prinzipiell habe ich mit Torben schon gesprochen. Es geht darum, seine Einsatzzeiten intelligent zu verteilen, so dass er uns am Samstag gegen Dynamo Dresden zur Verfügung steht. Deshalb kann ich das schon an dieser Stelle verraten, dass Torben am Mittwoch kein Kandidat für die Startelf ist. Wenn er in Köln starten würde, dann wäre er für Dresden vielleicht raus. Diese Möglichkeit, ihn gegen Dynamo spielen zu lassen, will ich mir nicht zumachen", verriet Uwe Koschinat auf der Spieltagspressekonferenz.



Sollte der RWE-Trainer Moustier eins-zu-eins ersetzen wollen, dann wird Jimmy Kaparos spielen. Auf die Lösung läuft es dann wohl auch hinaus.

Dass Koschinat nach dem kräftezerrenden 1:0-Sieg über Waldhof Mannheim rotiert, hörte sich vor dem Viktoria-Köln-Spiel nicht so an. Auch im Hinblick auf den Fastenmonat Ramadan sieht der 53-Jährige aktuell keine Problematik.

So könnte RWE in Köln starten Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Kaparos, Brumme - Safi, Arslan, Martinovic Es fehlen Celebi (Sehnenverletzung), Kaiser (Knie-OP), Moustier (5. Gelbe Karte), Swajkowski (Außenbandriss im Sprunggelenk), Wintzheimer (Aufbautraining nach Syndesmosebandanriss) Sperren drohen Eitschberger, Gjasula (beide 4 Gelbe Karten)

Koschinat erklärt: "Wir haben einen sehr starken Staff, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Moustafa Kourouma, Ramien Safi, Ahmet Arslan und Moussa Doumbouya sind die Spieler, die während des Ramadans, individuell begleitet werden. Ich sehe aber weder in den Spielen, noch Trainingseinheiten keinen Leistungsabfall bei Arslan oder Safi. Beide haben sehr laufintensive Positionen und das Spiel gegen Mannheim war auch taktisch anstrengend. Aber in Bezug auf die Regenerationsfähigkeit sehe ich aufgrund des Fastens keine Verschleppung. Die Spieler fühlen sich gut. So dass ich keine Rücksicht auf diese spezielle Situation nehmen muss."