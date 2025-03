In der 3. Liga herrscht bei vielen Vereinen noch große Ungewissheit, in welcher Liga es in der Saison 2025/2026 weiter gehen wird. Und trotzdem müssen die Kader geplant werden.

Der Sportclub Verl spielt einmal mehr eine tolle Drittliga-Saison. Mit nunmehr 40 Punkten auf dem Konto müsste es schon mit dem Teufel zu gehen, dass die Ostwestfalen in der Saison 2025/2026 kein Drittligist sein werden. Der Klassenerhalt ist elf Spieltage vor Saisonende so gut wie sicher.

Im Hintergrund hat Sportvorstand Sebastian Lange schon längst die Planungen für die kommende Serie - es wäre die sechste (!) Drittliga-Spielzeit in Folge für Verl - angekurbelt.

Wie in jedem Winter- und Sommer-Transferfenster gilt es für Verl zu verhindern, dass die besten Spieler den Verein verlassen.

Ganz zu verhindern wird das für einen Verein wie den SC Verl nie sein, dass Leistungsträger die Poststraße verlassen. Das betonte Lange schon mehrfach gegenüber dieser Redaktion. Denn auch er weiß, dass die finanziellen Mittel der Verler im Vergleich zu der Konkurrenz begrenzt sind.

Zum Ende der abgelaufenen Winter-Transferperiode 2025 haben die Verler ihren Kapitän Fabio Gruber vorzeitig aus dem Arbeitsvertrag gelassen und sich dafür vom 1. FC Nürnberg eine Ablösesumme von 700.000 Euro als Entschädigung zahlen lassen.

Rot-Weiss Essen war schon im Januar 2025 an Lokotsch interessiert

Stürmer Lars Lokotsch übernahm die Kapitänsbinde des bisherigen Verler Abwehrchefs Gruber. Und auch die Zukunft von Lokotsch war im Januar lange unklar. Er hätte nach RevierSport-Informationen für eine festgelegte Ablöse von 220.000 Euro den SCV verlassen können. Rot-Weiss Essen war dran, aber nicht bereit diesen Preis im Winter zu zahlen.

Der 100-malige Drittligaspieler (23 Tore, zehn Vorlagen) Lokotsch blieb. Die Frage ist nur: Wie lange bleibt der 1,90-Meter-Mann noch an der Poststraße? Denn im Sommer 2025 läuft der Kontrakt des Angreifers nach zwei Jahren aus und dann kann er Verl verlassen - ablösefrei.

Lars Lokotsch in Zahlen SC Verl: 57 Spiele, 21 Tore, 8 Vorlagen FSV Zwickau: 53, 9, 5 SV Rödinghausen: 41, 11, 5 Fortuna Köln: 32, 13, 2 Bonner SC: 31, 5, 0 TV Herkenrath: 21, 10, 1 Raith Rovers: 7, 1, 0 TuS 05 Oberpleis: 6, 5, 2 FC Livingston: 5, 1, 1

Wie RS nun erfuhr, ist die Schlange der Interessenten für Loktosch lang. Gefühlt die halbe 3. Liga soll ihre Fühler in die Richtung des Verler Stürmers ausgestreckt haben. Darunter sind auch Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen. Und wohl auch der zukünftige Drittligist MSV Duisburg mischt im großen Buhlen um Lars Lokotsch mit.

Nicht zu vergessen: der SC Verl. Wie RS erfuhr, strecken sich die Verler in dieser Personalie besonders. Sie wollen den im Mai 29 Jahre alt werdenden Lokotsch unbedingt halten - langfristig. Dieser scheint einem Verbleib, trotz des regen Interesses an seiner Person, nicht abgeneigt zu sein. Lokotsch gilt als ein sehr kluger Kopf und bodenständiger Mensch, der auch Richtung Zukunft denkt. Heißt: In Verl könnte ihm als langjähriger Kapitän auch eine Karriere nach der Karriere winken. Auch das soll in seinen Überlegungen eine Rolle spielen.

Sollte der in Königswinter lebende Stürmer doch die Poststraße verlassen, dann nur zu einem Verein mit dem er auch den Aufstieg in die 2. Bundesliga anpeilen kann. Heißt für: Aachen, Essen, Duisburg und Co.: Je früher diese Klubs ihre Saisonziele erreichen und Planungssicherheit haben, desto größer dürften die Chancen auf eine Lokotsch-Verpflichtung ab dem 1. Juli 2025 werden.