Nach dem Spiel ging es auf und abseits des Rasens heiß her. Und auch in den Sozialen Medien sorgte ein offizieller RWE-Tweet für Furore.

Ambivalente Stimmung an der Hafenstraße: Während die Spieler und die Fans von Rot-Weiss Essen am Sonntagabend feierten, ließ Gegner Waldhof Mannheim seinem Frust freien Lauf. Waldhof-Sportchef Anthony Loviso tobte und verkündete lautstark, Protest einlegen zu wollen.

Der (unberechtigte) Freistoß, der zum 1:0-Sieg führte, war Stein des Anstoßes. Gästetrainer Bernhard Trares verweigerte RWE-Verteidiger Tobias Kraulich zunächst den Handschlag und legte sich dann mit mehreren RWE-Spielern an. Doch es blieb nicht nur beim Bölken im Essener Stadion - auch in den Sozialen Medien gab es einen Streit zwischen RWE und Waldhof Mannheim.

Zunächst gab es auf dem offiziellen X-Account von RWE eine Nachricht. „Tja , Ihr habt heute übrigens gegen ROT-WEISS ESSEN verloren!“, hieß es in Richtung des offiziellen Accounts der Mannheimer. Ein schadenfroher Seitenhieb, denn der Gegner hatte in seiner Vorankündigung einen Fehler begangenen, den kein RWE-Fan so schnell verzeiht: Die Mannheimer hatten Rot-Weiß geschrieben, also scharfes ß statt Doppel-S.

Rot-Weiss Essen: Humorloser Konter aus Mannheim

Ganz so lustig fanden die Mannheimer X-User den Essener Seitenhieb allerdings nicht. „Wenn das irgendwelche Twitter-User tweeten, ist das ja noch okay, aber ein offizieller Acc sollte da ein wenig Professionalität beweisen. Wir reden immer über Respekt, und dann kommt so ein Scheiß-Tweet von euch. Das hat unsere Admina bestimmt nicht mit Absicht gemacht“, schrieb ein User. „Uncooler toxischer Tweet. Hat Niveau von den FuBa-Debatten von Gründschülern auf dem Pausenhof“, schrieb ein anderer. Und ein weiterer fragte: „Ist euer Admin 14 Jahre alt?“

Selbst der offizielle Account der Mannheimer setzte einen Konter, der jeglichen Humor vermissen ließ: „Hier Admin, bekommst ein Eis für den super Tweet.“ Was wiederum hämische Kommentare von RWE-Fans nach sich zog...

RWE fuhr gegen Mannheim den sechsten Sieg aus den letzten sieben Spielen ein und kletterte zum Start einer Englischen Woche auf Rang elf. Der Klassenerhalt wird immer wahrscheinlicher Mannheim ist nach der unglücklichen Niederlage Drittletzter. Schon am Dienstag und Mittwoch geht es weiter in der 3. Liga, für RWE geht es am Mittwochabend zum langjährigen Rivalen Viktoria Köln (19 Uhr).