3. Liga: 10.000 (!) Freikarten - Waldhof Mannheim will die Hütte voll machen

Der SV Waldhof Mannheim scheint nichts unversucht zu lassen, um den Klassenerhalt in der 3. Liga zu packen. Nun rief der Klub eine Freikarten-Aktion ins Leben.

Nur wenige Stunden nach dem enttäuschenden 0:1 bei Rot-Weiss Essen blickt der SV Waldhof Mannheim schon wieder nach vorne.

Am Mittwoch (12. März, 19 Uhr) gastiert der SV Sandhausen zum Baden-Württemberg-Duell im Carl-Benz-Stadion. Mehr als 10.000 Zuschauer kommen üblichlicherweise zu den Waldhof-Spielen - so bestimmt auch am Mittwoch.

10.000 ist ein gutes Stichwort: Denn am 29. März, wenn Borussia Dortmund II in Mannheim gastiert, werden im Bestfall 10.000 Menschen im Stadion sein, die eine Freikarte ergattern konnten.

Wie der Verein nämlich am Montag (10. März) informierte wird das Heimspiel des SV Waldhof Mannheim gegen Borussia Dortmund II am 29. März zum großen Familienspieltag ausgerufen. Dabei wird die erfolgreiche Veranstaltung der vergangenen Saison nochmals deutlich vergrößert und durch zwei Partner erweitert. Bei den Partnern handelt es sich um "Galeria Mannheim" und die "Zurich Gruppe Deutschland".





"Galeria Mannheim" wird bereits ab dem 14. März mit einer zweiwöchigen "Familyweek" starten. Dabei wird es vor Ort spannende Aktionen geben, die perfekt auf das Heimspiel gegen Dortmund einstimmen sollen. Unter anderem erwarten die Besucher ein Trikot-Malwettbewerb, eine Ranzenparty und eine Autogrammstunde mit Waldhof-Spielern.

"Zurich" wartet im 5. Obergeschoss der Galeria Mannheim-Filiale mit einer großen Torwand und tollen Gewinnen. Als Highlight verschenkt "Zurich" für die Partie gegen Borussia Dortmund II 10.000 Freikarten. Jeder Waldhöfer kann sich für diese Partie hier mit bis zu fünf Tickets pro Person eindecken. Die Abholung der Tickets erfolgt täglich ab dem 14. März von 11 bis 17 Uhr. Gleiches gilt für die aufgestellte Torwand.

Am Spieltag selbst wird das Angebot im Stadionumlauf des Carl-Benz-Stadions groß sein. Von der klassischen Hüpfburg bis zum Fußball-Dart und dem Kinderschminken ist für jeden etwas dabei. Die Stadiontore werden gegen Dortmund bereits um 12 Uhr geöffnet.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Galeria und Zurich zwei tolle Partner für unseren Familienspieltag gefunden haben. Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir das Angebot, vor allem durch die Familyweek bei Galeria, nochmals deutlich vergrößert. Auch die Freikartenaktion der Zurich ist natürlich eine schöne Aktion für unsere Fans", sagt Jennifer Schäfer zum Familienspieltag gegen Dortmund.